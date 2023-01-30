Sky News: США не рассматривают британскую армию как боевую силу высшего уровня

Высокопоставленный американский генерал осенью 2022 года сообщил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что США не рассматривают британскую армию как боевую силу высшего уровня, сообщили источники Sky News. В эту группу Вашингтон относит США, Россию, Китай и Францию. На второй ступени находятся такие страны как Германия и Италия.

«У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень»,— сказал американский генерал господину Уоллесу.

Вашингтон сообщил Лондону, что ему следует отказаться от политики сокращения военных расходов. Однако на повышение боеспособности британских Сухопутных войск в любом случае понадобится десятилетие. Как отмечает Sky News, Риши Сунак может провалить роль «премьера военного времени» на фоне российско-украинского конфликта.

По данным телеканала, Великобритании для улучшения положения необходимо увеличить оборонный бюджет как минимум на 3 млрд. Сейчас он составляет 48,6 млрд. Также Лондон должен отказаться от сокращения численности армии и смягчить правила закупок оружия.

На данный момент Великобритания исчерпала бы свои запасы боеприпасов при ведении интенсивных боевых действий за несколько дней, утверждают источники телеканала. Также страна не может обеспечить защиту неба от массированных ракетных атак с применением беспилотников — таких, которым сейчас подвергается Украина. Для подготовки дивизии численностью до 30 тыс. человек, действующей при поддержке танков, артиллерии и вертолетов, Великобритании потребуется от пяти до десяти лет. Кроме того, как утверждает Sky News, 30% личного состава британской армии, которые находятся в состоянии повышенной готовности,— это резервисты, которых нельзя мобилизовать в сжатые сроки по стандартам НАТО, а большая часть бронетехники, включая танки, была изготовлена 30–60 лет назад.

Численность британской армии составляет 76 тыс. человек — это самый низкий показатель с начала XIX века. Ожидается, что она сократится до 72,5 тыс.

Великобритания стала первой страной, которая анонсировала передачу Украине танков западного производства — Challenger 2. Как считает начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, это временно сделает британскую армию слабее.