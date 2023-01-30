Правительство прорабатывает финансирование проектов за счет ФНБ на 1,5 трлн руб. в 2023 году

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году могут дополнительно направить 1,5 трлн руб. на финансирование проектов, сообщил замглавы Минэкономики Илья Торосов. По его словам, эта сумма не учитывает 356 млрд руб., которые будут направлены из фонда по ранее подписанным соглашениям.

«Около 1,5 трлн руб. сейчас в стадии проработки: мы надеемся, что в 2023 году эти средства также пойдут из фонда»,— сказал господин Торосов «Известиям».

В 2022 году из ФНБ было направлено 1,1 трлн руб. Из них на инфраструктурные проекты потратили 412 млрд руб. В частности, речь идет о дорогах Москва—Казань, Казань—Екатеринбург и обход Твери. Около 692 млрд руб. направлено на поддержку компаний (докапитализация РЖД, ГТЛК, «ДОМ.РФ», Газпромбанка, поддержка «Аэрофлота» и других авиакомпаний).

Минфин ранее в январе предложил расширить использование средств ФНБ на авансирование подрядчиков крупных инфраструктурных проектов. В условиях сокращения частных инвестиций действующие правила выдачи авансов уже не позволят профинансировать ряд работ и расходов.

Как отреагировали на инициативу участники рынка — в материале «Ъ» «ФНБ расщедрится на авансы».

Леонид Уварчев