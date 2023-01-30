Главные анонсы 30 января

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на изъятие в пользу государства здания международного общества «Мемориал» (внесенно Минюстом в реестр иностранных агентов) на Каретном ряду.

В Красногорске на выездном заседании Люберецкого горсуда экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступит перед присяжными с последним словом в рамках уголовного дела об убийствах.

Международный суд ООН проведет слушания по обеспечительным мерам в рамках разбирательств между Арменией и Азербайджаном.

«Газпром» начнет размещение выпуска замещающих облигаций с погашением в феврале 2030 года объемом $2 млрд.

В Москве глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

Городской суд Тбилиси проведет заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания по состоянию здоровья бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили.

Cуд в Лондоне рассмотрит схему по изменению обслуживания двух выпусков долларовых еврооблигаций телекоммуникационного холдинга VEON.

Банк России проведет все расчеты по операциям с юанями, совершенным с 20 по 27 января.

Cовета директоров ПАО «Мегафон» проведет заседание. В повестке избрание председателя совета директоров, его заместителя, формирование комитетов совета директоров.

В Арбитражном суде Тюменской области состоится рассмотрение заявления ирландской VTB Commodities Trading, дочерней структуры ВТБ, о взыскании более 9 млрд рублей убытков с конкурсного управляющего Антипинского НПЗ Константина Сичевого, экс-гендиректора Максима Андриасова и бывшего основного акционера, ООО «Сокар Энергоресурс».

В США присяжные приступят к рассмотрению дела россиянина Владислава Клюшина. Учредителя IT-компании «М13» обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

Хорошевский районный суд Москвы рассмотрит иск бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова к бывшему владельцу футбольного клуба Леониду Федуну на 365 млн руб.

30 января в 23:00 мск на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31 января на период с 00:00 до 12:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямом Нетаньяху. Главными темами переговоров станут палестинский вопрос и ядерная программа Ирана.

С 30 января по 1 февраля в Токио пройдет визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В Бразилии президент Луис Инасиу Лула да Силва примет канцлера Германии Олафа Шольца.

В Амстердаме состоятся переговоры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Женеве пройдет заседание исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения.

Гонконг отменит обязательную пятидневную изоляцию для людей с положительным тестом на COVID-19.

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