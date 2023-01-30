«Газпром» вращает турбинами

По данным “Ъ”, для СПГ-завода в Усть-Луге «Русхимальянса» (по 50% у «Газпрома» и «Русгаздобычи») могут закупить российские турбины ГТД-110М. Эти машины установят вместо японских газовых турбин Mitsubishi Heavy Industries, отказавшейся от выполнения контракта. Компрессоры для проекта, которые также должны были поставить японцы, могут заказать у «Казанькомпрессормаша». Изменение состава критического оборудования на российское, по мнению экспертов, может сдвинуть запуск проекта на 12–15 месяцев, а меньшая маневренность ГТД-110М — негативно сказаться на выпуске СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Русхимальянс» рассматривает закупку трех газовых турбин ГТД-110М (одна из них резервная) у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») для своего СПГ-завода в Усть-Луге, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Эти машины должны заменить газовые турбины H100 мощностью около 120 МВт японской Mitsubishi Heavy Industries (MHI), которая, как утверждают собеседники “Ъ”, отказалась от поставок на фоне санкций. Окончательное решение не принято, переговоры еще ведутся, уточнил один из собеседников “Ъ”. Изменение состава оборудования задержит сроки запуска СПГ-завода в Усть-Луге, говорят два источника “Ъ”.

«Русхимальянс» планирует построить в Усть-Луге интегрированный завод по переработке и сжижению газа. Источником сырья для проекта должны были стать старые месторождения Западной Сибири, где добывают большое количество этансодержащего (жирного) газа. В результате его переработки планируется выпускать до 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов в год.

Большая часть метана будет сжижаться, на двух линиях планируется выпускать 13 млн тонн СПГ в год. В октябре 2021 года компания объявила, что будет и третья линия на 6,5 млн тонн. Первую линию предполагалось запустить в конце 2024 года, вторую — в 2025 году, третью линию, по данным “Ъ”,— в 2026 году.

Реализация СПГ-проектов в РФ затруднена после введения санкций ЕС, запрещающих поставку ключевого оборудования для крупнотоннажного сжижения. В случае завода в Усть-Луге за поставку отвечала немецкая Linde как EPC-подрядчик, компания в конце 2021 года заключила контракт с MHI на четыре газовые турбины H100 и десять центробежных компрессоров. Как сообщал “Ъ” 21 июня 2022 года, после начала военных действий на Украине Linde отказалась от выполнения контракта. Теперь компрессоры планируется заказать у «Казанькомпрессормаша». Но в линейке производителя нет машин под ГТД-110М, нужно разработать более мощные компрессоры, говорят два источника “Ъ”, не уточняя, сколько это займет времени.

В «Газпроме» от комментариев отказались, в ГМС на запрос “Ъ” не ответили. В «Ростехе» сообщили, что контрактов пока нет, поэтому «комментировать нечего». Но подчеркнули, что ГТД-110М — единственная отечественная турбина большой мощности, которая «прошла все испытания, существует "в железе" и готова к серийным поставкам». ГТД-110М пока широко не используется на рынке. Ее разработка возобновилась в 2013 году, но предыдущий образец разрушился на испытаниях в 2018 году. «Ростех» 18 января сообщил, что завершил выпуск первой серийной турбины. Новый образец прошел испытания на Ивановских ПГУ «Интер РАО», затем его планируется установить на ТЭС «Ударная» «Ростеха» в Краснодарском крае. С 2024 года ОДК хочет выпускать по две турбины в год, мощности уже зарезервированы под три машины для Новочеркасской ГРЭС «Газпром энергохолдинга». В «Ростехе» считают, что машина должна стать основой для модернизации старых ТЭС.

Изменение пула поставщиков означает внесение серьезных изменений в проектную документацию, потребует много времени и, конечно, повторного прохождения госэкспертизы, говорит Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Это, по его оценке, может привести к задержке на 12–15 месяцев. Исходя из того, что исходно проект предполагал строительство двух линий СПГ-завода с установкой двух ГТУ H100 мощностью 115 МВт для каждой очереди, а сейчас «Русхимальянс» заменяет их на турбины аналогичной мощности, можно заключить, что «Газпром» заказывает оборудование лишь для первой очереди СПГ-завода, добавляет господин Кондратьев.

Независимый эксперт Юрий Мельников считает, что турбину ГТД-110М нельзя назвать полноценной заменой Н100 MHI, которая находится в коммерческой эксплуатации с 2010 года. Он отмечает, что Н100 — это двухвальная турбина (двухвальное исполнение дает большую маневренность турбины), готовая для работы в качестве механического привода, в том числе на крупных заводах СПГ на 4–6 млн тонн в год. ГТД-110М — одновальная машина, которую изначально создавали только для работы в составе электростанций. Например, ротор одновальной турбины для электростанций вращается с постоянной частотой 3 тыс. оборотов в минуту.

«Это вообще не кейс для механического привода — ему нужен широкий диапазон регулирования частоты по определению»,— поясняет эксперт. Использовать ГТД-110М для привода компрессоров теоретически можно, уточняет он, однако «риски такого решения оценить трудно».

Татьяна Дятел