Главные новости к утру 27 января

Япония замораживает активы 22 лиц и 3 организаций из России. C 3 февраля она вводит запрет на экспорт в РФ вакцин и медицинских изделий, роботов, радиоактивных материалов, а также оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Как выяснил «Ъ», правительство попросило Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. В их числе — создание перечня одобренных игр и реестра запрещенных, а также требование предварительно устанавливать отечественные программы родительского контроля.

По данным Bloomberg, Евросоюз намерен ввести против Белоруссии новый пакет санкций. Они затронут товары двойного назначения, нефть, уголь, продукцию из стали и золота.

Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против сделки по продаже «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту оператора в ее текущем виде, узнал «Ъ». Схема не устроила и держателей еврооблигаций Veon, которые уже пытались приостановить процесс через суд.

В Москве задержали начальника центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрия Васильева. Его подозревают во взяточничестве и хищении с господрядов, сообщили СМИ.

Самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в шести регионах Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Речь идет об Винницкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

Союз дикторов попросил Госдуму установить регулирование синтеза человеческого голоса с помощью технологий искусственного интеллекта, узнал «Ъ». Дикторы говорят о случаях кражи их голосов и опасаются снижения доходов на фоне распространения технологий.

О предстоящих 27 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».