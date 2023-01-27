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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 27 января

Газпромбанк остановит трансграничные переводы в долларах в связи с односторонними ограничениями со стороны американских банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon. Обслуживание депозитов и счетов в долларах продолжится.

В Казахстане вступают в силу изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, а также их выезда из страны.

Бабушкинский суд Москвы огласит приговор бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) и его помощнику Всеволоду Могучеву. Представитель гособвинения требует приговорить бывшего схимонаха к 7 годам колонии по делу о разжигании ненависти с учетом предыдущего приговора, помощника Романова Всеволода Могучева — к 5 годам лишения свободы.

В Красногорске на выездном заседании Люберецкого суда продолжатся прения сторон по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В Санкт-Петербурге арбитражный суд рассмотрит дело, касающееся разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра», в выдаче которого застройщику сначала было отказано.

В Брюсселе совет министров рассмотрит предложение министерства обороны о выделении Украине нового пакета военной помощи.

В Нидерландах генпрокурор внесет консультативное заключение по делу о скифском золоте.

В Чехии начнется второй тур президентских выборов.

В Вене пройдет внеочередное заседание генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

В Молдавии и Румынии пройдут визиты министра иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Ленинской районной суд Владимирской области проведет заседание по иску о блокировке сайтов ООН и турецкого информационного агентства «Анадолу».

Чехия выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка, ключевым собственником которого является Россия.

В Женеве пройдет заседание комитета Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации для рассмотрения вопроса о том, по-прежнему ли пандемия COVID-19 представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию.

В Москве арбитражный суд проведет предварительное заседание по иску ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания группы FESCO) к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.

В Освенциме пройдут памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау».

В Нью-Йорке будет выставлено на продажу вечернее платье леди Дианы, принцессы Уэльской (аукционный дом Sotheby's).

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