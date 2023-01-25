Главные новости к утру 25 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о мобилизации еще 200 тыс. россиян. Ранее об этом сообщил CNN. По данным телеканала, новая волна мобилизация в России «будет более спокойной по сравнению с первой».

Президент США Джо Байден должен объявить о поставках на Украину танков Abrams в среду, 25 января. Вашингтон планирует отправить Киеву 30 танков M1 Abrams. Процесс их передачи может занять месяцы и даже годы. Таким образом США выполнят условие Германии, которая вслед за американцами начнет поставки на Украину танков Leopard.

На Украине ужесточили ответственность военных за неисполнение боевых приказов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Правозащитники опасаются, что закон существенно ограничит право украинских солдат на судебную защиту.

Дмитрий Талантов больше не возглавляет адвокатскую палаты Удмуртии. На этот пост избрали первого вице-президента Людмилу Лямину. Бывший защитник журналиста Ивана Сафронова обвиняется в фейках о российской армии и разжигании вражды и находится в СИЗО.

По итогам 2022 года средний чек на поездку на каршеринге вырос на 28% год к году, до 331 руб., а в целом онлайн-оборот сегмента увеличился на 7%. В то же время, по данным аналитиков, число трансакций сократилось на 20% год к году. Специалисты говорят о росте среднего чека примерно на 5% в последние годы и связывают это с увеличением длительности аренды в сервисе и изменением структуры парка. Подробности

Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин не разговаривал с Владимиром Зеленским несколько лет. Последние их контакты по телефону состоялись в феврале и июле 2020 года.

Французская сеть спортивных товаров Decathlon выставила на продажу свои активы в России, сообщил РБК. Компания объявила о приостановке работы в РФ еще в марте прошлого года. В России она владеет не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

За 2022 год вдвое уменьшилось число автономных сетей российских операторов связи, которые были задействованы в перехвате трафика. На положительном результате сказалось усиление безопасности на сетях провайдеров, а также уход зарубежных компаний, которые нагружали сети передачей большого объема информации в головные структуры за границу, считают эксперты. Подробнее

О предстоящих 25 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».