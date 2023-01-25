Главные анонсы 25 января

Президент России Владимир Путин посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества. По традиции в Татьянин день Владимир Путин пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус Университета. Также глава государства ознакомится с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах.

Правительство Германии и администрация президента США, как ожидается, объявят о поставках Украине танков Leopard 2 и M1 Abrams.

Мосгорсуд приступит к рассмотрению иска министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа».

Госдума проведет пленарное заседание.

Совет федерации проведет пленарное заседание. В начале заседания будут рассмотрены вопросы о назначении на должности судей Верховного суда РФ.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в День российского студенчества посетит МИСИС. Господин Фальков осмотрит научно-исследовательскую лабораторию «Биофизики», научно-образовательный центр биомедицинской инженерии, лабораторию «Перспективной солнечной энергетики».

В Нижнем Новгороде пройдет первое судебное заседание по делу подростка, собиравшегося устроить стрельбу в школе.

Европейский суд по правам человека вынесет решение о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России, в том числе по крушению рейса MH17.

В Турции запланировано заседание Совета национальной безопасности страны. В повестке обсуждение ситуации со вступлением Швеции в НАТО после скандала с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме.

В здании Московского областного суда продолжится выездное заседание Люберецкого городского суда, на котором продолжатся прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах.

В Екатеринбурге пройдет заседание суда по делу о дискредитации ВС РФ в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева.

Бабушкинский суд Москвы рассмотрит дело бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) и его помощник Всеволода Могучева, обвиняемых в экстремизме.

В ЮАР запланирована встреча президента страны Сирила Рамапосы с министром финансов США Джанет Йеллен.

В Лондоне состоится международный конгресс по кибербезопасности PCI London.

В Новой Зеландии Крис Хипкинз вступит в должность премьер-министра страны.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Профессионального союза адвокатов России о признании себя банкротом.

В Луганской народной республике откроются первые девять отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Верховный суд РФ рассмотрит иск Владимира Постанюка, адвоката бывшего главы Махачкалы Саида Амирова, отбывающего пожизненное наказание за организацию убийства следователя, с просьбой разрешить носить в колониях часы.

В Ватикане планируется созыв чрезвычайного генерального капитула для избрания великого магистра Мальтийского ордена Римско-католической церкви.