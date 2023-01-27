Прокатная десятка

26 января в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых британо-американский боевик «Крушение» с Джерардом Батлером в главной роли и мультфильм «Изумительный Морис», созданный по мотивам романа английского писателя Терри Пратчетта. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Лили и море
- Режиссер: Динара Друкарова
- В ролях: Динара Друкарова, Бьёдн Хлинур Харальдссон, Сэм Лаувейк, Хьёртюр Йоуханн Йонссон
- Жанр: драма / Франция, Россия, Бельгия, Исландия / 84 мин.
- В прокате: с 26 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу сценария фильма легла автобиографическая книга Катрин Пулэн "Женщина в море", рассказывающая о жизни автора на Аляске. Но для Динары Друкаровой, в 20 лет уехавшей из России во Францию и начавшей там актерскую карьеру заново, это явно очень личная история, в которой главной темой становятся побег в неизвестность и отказ от традиционных ролей, которые предлагает женщине общество. Ее героиня последовательно отвергает все, что может привязать ее к одному месту или человеку, причем делает это, судя по всему, достаточно давно и повторяет достаточно часто, чтобы этот выбор уже не вызывал никаких сомнений. Даже когда отношения Лили с Джудом проходят предсказуемый путь от врагов к любовникам, их финал оказывается неожиданным: здесь мужчина хочет уже наконец осесть и пожить спокойной жизнью, а женщина снова убегает, не давая шанса сформироваться связям, которые могли бы ее удержать. Символом и воплощением свободы от них, которая, несмотря ни на что, все-таки не дается легко, а требует каждодневного преодоления, становится море — прием, конечно, не самый оригинальный, но неизменно действенный».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Женщина на борту».
Изумительный Морис
- Режиссеры: Тоби Генкель, Флориан Вестерманн
- Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный / Великобритания, Германия, США / 93 мин.
- В прокате: с 26 января
Кинопрокатчик «Вольга»: «У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз "спасает" местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую плату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих».
Крушение
- Режиссер: Жан-Франсуа Рише
- В ролях: Джерард Батлер, Даниэлла Пинеда, Майк Колтер, Тони Голдуин
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания, США / 107 мин.
- Слоган: «Выжить любой ценой»
- В прокате: с 26 января
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Пилоту Броуди Торрансу удается успешно посадить поврежденный штормом самолет на враждебной территории. Вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают воинствующие пираты, которые хотят захватить самолет и его пассажиров в заложники. Пока идут поиски пропавшего самолета, Броуди должен защитить своих пассажиров, пока не прибудет помощь».
13 изгнаний дьявола
- Режиссер: Хакобо Мартинес
- В ролях: Мария Романильос, Хосе Сакристан, Рут Диас
- Жанр: ужасы / Испания / 100 мин.
- Слоган: «Дьявол живет внутри»
- В прокате: с 26 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «В ночь на Хэллоуин Лаура ускользает из дома, чтобы пойти с подружкой на дискотеку. Но вместо этого та приводит ее в заброшенную квартиру в старом доме, где их ждут двое одноклассников. Квартира эта, разумеется, нехорошая: согласно городской легенде, здесь жил некий доктор, который убил свою жену и дочерей, а в свое оправдание ссылался на то, что его душой овладел дьявол. Пока подружка скрывается в другой комнате с одним из парней, Лаура проходит с другим ускоренный курс подростковой инициации: первый стакан, первый поцелуй, первые интимные прикосновения. Потом кому-то приходит в голову светлая мысль устроить спиритический сеанс и вызвать дух врача-убийцы, и вот уже Лаура мечется по квартире и страшно кричит, занавесив лицо волосами, что твоя Самара из "Звонка".
Подружке все-таки удается ее отловить и привести домой, где мать устраивает скандал и в наказание остригает Лауре волосы. На следующий день девочка начинает вести себя странно: она слышит непонятные шумы, ей кажется, что кто-то за ней наблюдает, а на ее руках проступают кровавые надписи "шлюха" и "потаскуха"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лаура и духи».
Молодость
- Режиссер: Дмитрий Давыдов
- В ролях: Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова
- Жанр: комедия, драма / Россия / 88 мин.
- В прокате: с 19 января
Кинокритик Андрей Плахов: «Сорокалетний Вася Николаев возвращается в якутскую деревню, которую покинул после школы ради соблазнов большого города и ни разу потом сюда не наведывался. За спиной — армия, распавшаяся семья с двумя детьми, сухой остаток — одиночество, алименты, отсутствие профессии и близких людей. Плюс тянущаяся с детства репутация: вспоминают его словами "тормоз", "тот, что о дерево ударился". И еще он запомнился одному из местных тем, что позаимствовал у него мотоцикл и исчез на добрых двадцать лет.
Так что встречают Васю без особой радости. Он тут же становится объектом пристального внимания деревенских драчунов на дискотеке, не обходится и без визита в ментовку. Пытается законтачить с бывшими одноклассниками и одноклассницами, но у всех своя жизнь, семьи. И остается никому не нужный герой один в заброшенном родительском доме, в компании с бутылкой и с мухой — единственным живым существом, которое обитает рядом в пустоте и вечной мерзлоте. Может сложиться ложное впечатление, что фильм этот — серая тоска, унылое и скучное зрелище. Ничего подобного: он брызжет анархизмом и молодой энергией, полностью отвечая своему названию».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Жизнь в морозовом свете».
Отзвуки прошлого
- Режиссер: Бретт Доноху
- В ролях: Николас Кейдж, Дин Армстронг, Райан Кира Армстронг
- Жанр: боевик, вестерн / США / 95 мин.
- Слоган: «Месть не слишком думает о законе»
- В прокате: с 19 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «С героем Кейджа, хладнокровным наемным стрелком Колтоном Бриггсом, мы знакомимся, когда он равнодушно наблюдает за сценой казни в маленьком городке. Его, очевидно, подрядили с целью обеспечить ее беспрепятственное проведение, но в результате небольшой заварушки и заказчик, и предполагаемый преступник оказываются убиты — причем в последнего, только что спасшегося от петли, стреляет сам Бриггс на глазах у его сына. Спустя двадцать лет бывший безжалостный убийца ведет спокойную жизнь с любимой женой (Керри Кнуппе) в другом городке на фронтире, где владеет лавкой и без удовольствия, но покорно подчиняясь просьбам супруги, водит в школу 12-летнюю дочь Брук (Райан Кира Армстронг), к которой не испытывает особо теплых чувств — но в этом девочка отвечает ему взаимностью. Однажды, пока они оба сидят в лавке, их расположенный на отшибе дом навещает небольшой отряд сбежавших из тюрьмы бандитов, которые убивают жену Бриггса и оставляют ему персональное послание кровью на стене амбара».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Отеческий кольт, начало начал».
На краю
- Режиссер: Ховард Дж. Форд
- В ролях: Бриттани Эшворт, Бен Лэмб, Луис Бойер
- Жанр: триллер / Великобритания / 86 мин.
- Слоган: «На предельной высоте свои законы выживания»
- В прокате: с 19 января
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Альпинистка Келли становится свидетелем убийства подруги. Она успевает снять происходящее на камеру, но ее замечают. Девушка отправляется к неприступной скале, надеясь там скрыться от убийц. Но она не подозревает, с какими трудностями ей придется столкнуться во время подъема на вершину и что ее убежище может стать настоящей ловушкой».
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
- Режиссер: Гай Ричи
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Хью Грант, Обри Плаза
- Жанр: боевик, триллер, комедия / США, Китай / 114 мин.
- В прокате: с 12 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Персонажа Стейтема здесь зовут Орсон Форчун, и он наемный агент на службе… кажется, британского правительства? Это толком непонятно, но Ритчи с двумя своими соавторами сценария (Айван Эткинсон и Марн Дэвис) постарался замаскировать геополитическую принадлежность своих героев так, чтобы никому не было обидно (по слухам, выход картины в прокат отодвинулся в том числе из-за того, что из нее пришлось вымарывать "украинских гангстеров"). Как бы то ни было, в начале фильма неизвестные люди в камуфляже похищают неизвестно откуда неизвестно что, и обеспокоенный чиновник по имени Норман (Эдди Марсан) поручает некоему Нейтану (Кэри Элвес) собрать команду, чтобы это неизвестно что вернуть. Позже макгаффин начинают именовать "титаном", но что это такое, выясняется только в последней трети ленты».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Джентльмены незадачи».
Битва шефов
- Режиссер: Хоакин Масон
- В ролях: Карра Элехальде, Энрик Окер, Меган Монтанер
- Жанр: комедия / Испания / 92 мин.
- В прокате: с 12 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Битва шефов" разрывается от обилия гэгов. От спонтанной психоделической вечеринки в психушке, врачам и санитарам которой герой Микель (Энрик Окер) сдобрил пирожные неким нежным веществом. До проблемы фамильного сходства Микеля с его отцом Хуаном (Карра Элехальде), вынырнувшим из тридцатилетнего отсутствия, на протяжении которого все считали его утонувшим в реке. Увидев их вместе, все персонажи "Битвы" немедленно умиляются: "Как вы похожи, ну просто одно лицо!" Проблема в том, что трудно подобрать фигурантов, менее похожих друг на друга…
Хуан до своего исчезновения был легендарным шеф-поваром ресторана "Врата" в Бильбао, что в Стране Басков. Столь легендарным, что отведать его морских ежей в незапамятном 1990 году намылился сам король Хуан Карлос. Светский триумф обернулся катастрофой. Микель и его брат-охламон напихали в тарелки венценосным особам и прочей чистой публики свеженьких жаб. Те, словно бы их дрессировали специально для столь торжественного момента, синхронно выпрыгнули из супа. Ужас, ужас, ужас, конец карьеры Хуана и роковое падение с моста аж на 30 лет. По прошествии отмеренного срока зрители встречают уже самого Микеля в роли шеф-повара "Врат"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Битва на ежах».
Кровь
- Режиссер: Брэд Андерсон
- В ролях: Мишель Монахэн, Скит Ульрих, Финлэй Войтак-Хиссонг
- Жанр: ужасы / США / 108 мин.
- В прокате: с 12 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Любой человек, видевший в своей жизни хотя бы два-три ужастика, знает, что переезд в старый заброшенный дом, где на стенах висят мрачные портреты,— обычно плохая идея. Хорошо, что в головах сценаристов (в данном случае Уилла Хонли, для которого "Кровь" — первая самостоятельная работа без соавторов) еще обитают персонажи, не знакомые с этим концептом. Вот, например, медсестра Джессика (Мишель Монахэн), которая после развода с мужем (Скит Ульрих) перебирается с двумя детьми в дом, унаследованный от тети и явно нуждающийся в ремонте. Пока старшая дочка Тайлер (Скайлар Морган Джонс) прилежно распаковывает коробки, младший Оуэн (Финлэй Войтак-Хиссонг), разумеется, успевает забраться на крышу амбара и спрыгнуть с нее, но, по счастью, ничего себе не ломает, так что оба получают от матери только легкий нагоняй. В это время семейный золотистый ретривер Пиппин начинает вести себя странно, рычать и подвывать, но никто на это не обращает внимания.
Однако, вопреки ожиданиям, зло, присутствие которого подразумевают законы жанра, обитает вовсе не в доме, а на пересохшем озере неподалеку, посреди которого для пущей жути возвышается корявое дерево с темным дуплом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Переменный кровоток».