Главные новости недели в Нижегородской области к 22 января

Началась разработка котлована на улице Горького для продления метро в Нижнем Новгороде. Следующим этапом будет монтаж тоннелепроходческого комплекса, который пойдет в сторону площади Свободы. Две новые станции — на площади Сенной и на площади Свободы — планируют построить к 2025 году за 35,5 млрд руб.

На площадках будущего нижегородского IT-кампуса завершены предпроектные работы, сейчас ведется проектирование объектов. Построить учебные корпуса и инфраструктуру для обучения и проживания студентов должны в 2025 году. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд руб.

Российский аналог языковых экзаменов IELTS и TOEFL представили в Нижнем Новгороде. Систему «Лингвотест» разработали в НИУ ВШЭ, центр тестирования будет работать на базе университета. Первый экзамен пройдет в марте.

Завершился прием заявлений на обучение в «Школе 800». Он длился пять дней, в первые сутки на сайте зарегистрировались более 1,2 тыс. желающих. С февраля в школу примут 525 детей – больше учеников зачислить не получится, потому что нет педагогов.

В Нижегородской области могут упразднить часть районных судов и создать на их базе 12 межрайонных. Соответствующий законопроект одобрили депутаты комитета по госвласти, инициативу рассмотрят на заседании парламента 26 января.

Инфляция в Нижегородской области составила 11,5% в 2022 году. Она оказалась чуть ниже, чем в среднем по стране – 11,9%.

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