Началась разработка котлована для продления метро в Нижнем Новгороде

Рабочие ГК «Моспроект-3» начали разрабатывать котлован на улице Горького для продления метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД).

Подрядчик построит форшахту для буронабивных свай – специальное железобетонное ограждение, и укрепит стенки будущего котлована. Его максимальная ширина составит 22,4 м, длина по дну — 70 м, глубина достигнет 12,5 м. Следующим этапом будет монтаж тоннелепроходческого комплекса, который пойдет в сторону площади Свободы.

Котлован на станции «Сенная» будет длиннее и глубже: его максимальная ширина составит 31,2 м, длина по дну — 130,9 м, глубина – 16,6 м.

Стоимость продления Автозаводской линии метро по контракту составила 35,5 млрд руб. До 2025 года подрядчик «Моспроект-3» планирует построить две станции — на Сенной площади и площади Свободы.

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Анастасия Еремина