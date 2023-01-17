Годовая инфляция в Нижегородской области составила 11,5%

Потребительские цены в Нижегородской области в декабре 2022 года выросли на 11,5% по сравнению с уровнем предыдущего года, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков по данным Нижегородстата. Инфляция оказалась чуть ниже, чем в среднем по стране (11,9%).

Цены на продукты в регионе выросли на 9,8%, средний рост в России составил 10,3%. «Более низкий темп роста цен обеспечен снижением цен на мясо и птицу (-0,9%), яйца (-15,1%) и овощи, включая картофель (-5,4%)»,– написал Егор Поляков. Услуги в среднем подорожали на 11,8%.

Анастасия Еремина