Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зюганов предложил заниматься патриотическим воспитанием, а не думать только о наказаниях для уехавших

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ужесточение наказания в отношении критикующих Россию уехавших граждан страны не приведет к необходимому результату. По его словам, наиболее эффективной мерой в этом случае станет экономическая политика, а также патриотическое воспитание. Так он прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина конфисковывать имущество уехавших россиян, которые критикуют Россию.

Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Идти по пути только наказания и ужесточения — толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы — тогда будет результат»,— сказал «РИА Новости» Геннадий Зюганов.

По его словам, вопрос не в мерах по ужесточению наказания для тех, кто «говорит глупости», а в финансово-экономическом курсе, «который не позволяет выйти из системного кризиса». Политик призвал мобилизовать ресурсы в направлении патриотического воспитания в обществе. В частности, подчеркнул господин Зюганов, важно рассказывать про достижения СССР. Он также отметил, что в университетах не дают толкования спецоперации, в ходе которой Россия «освобождает» Украину и Европу.

Ранее сегодня, 13 января, Вячеслав Володин заявил, что существующих в российском законодательстве мер реагирования на оскорбление жителей, солдат и офицеров России недостаточно. Он напомнил, что критические заявления уехавших россиян могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Господин Володин считает, что конфискация имущества этих граждан позволит возместить нанесенный ими ущерб. Сенатор Андрей Клишас допустил введение такой меры в случае внесения поправок в УК РФ.

Предложение Вячеслава Володина прозвучало на следующий день после того, как член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев прокомментировал интервью лидеры группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. В ходе разговора музыкант назвал Россию фашистской, а также сообщил об отправке Украине финансовой помощи. Господин Хамзаев считает, что в высказываниях артиста присутствует факт содействия терроризму и дискредитации российских военных. Он обещал обратиться в Следственный комитет России по этому вопросу.

Вслед за аналогичным обращением политика в начале января глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера театра и кино Артура Смольянинова (статья не уточнялась). В интервью артист заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он также утверждал, что судьба России ему безразлична, даже если страна превратится в радиоактивный пепел.

Подробнее о деле Артура Смольянинова — в публикации «Ъ» «Александр Бастрыкин поручил взять актера на пробу».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...