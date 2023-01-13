Зюганов предложил заниматься патриотическим воспитанием, а не думать только о наказаниях для уехавших

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ужесточение наказания в отношении критикующих Россию уехавших граждан страны не приведет к необходимому результату. По его словам, наиболее эффективной мерой в этом случае станет экономическая политика, а также патриотическое воспитание. Так он прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина конфисковывать имущество уехавших россиян, которые критикуют Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Идти по пути только наказания и ужесточения — толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы — тогда будет результат»,— сказал «РИА Новости» Геннадий Зюганов.

По его словам, вопрос не в мерах по ужесточению наказания для тех, кто «говорит глупости», а в финансово-экономическом курсе, «который не позволяет выйти из системного кризиса». Политик призвал мобилизовать ресурсы в направлении патриотического воспитания в обществе. В частности, подчеркнул господин Зюганов, важно рассказывать про достижения СССР. Он также отметил, что в университетах не дают толкования спецоперации, в ходе которой Россия «освобождает» Украину и Европу.

Ранее сегодня, 13 января, Вячеслав Володин заявил, что существующих в российском законодательстве мер реагирования на оскорбление жителей, солдат и офицеров России недостаточно. Он напомнил, что критические заявления уехавших россиян могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Господин Володин считает, что конфискация имущества этих граждан позволит возместить нанесенный ими ущерб. Сенатор Андрей Клишас допустил введение такой меры в случае внесения поправок в УК РФ.

Предложение Вячеслава Володина прозвучало на следующий день после того, как член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев прокомментировал интервью лидеры группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. В ходе разговора музыкант назвал Россию фашистской, а также сообщил об отправке Украине финансовой помощи. Господин Хамзаев считает, что в высказываниях артиста присутствует факт содействия терроризму и дискредитации российских военных. Он обещал обратиться в Следственный комитет России по этому вопросу.

Вслед за аналогичным обращением политика в начале января глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера театра и кино Артура Смольянинова (статья не уточнялась). В интервью артист заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он также утверждал, что судьба России ему безразлична, даже если страна превратится в радиоактивный пепел.

Подробнее о деле Артура Смольянинова — в публикации «Ъ» «Александр Бастрыкин поручил взять актера на пробу».

Лусине Баласян