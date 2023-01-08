Главные новости к утру 8 января

В дагестанском Хасавюрте произошел взрыв газа в пятиэтажке. Пострадали, по разным данным, от трех до пяти человек.

Завершилось объявленное РФ прекращение огня. На востоке Украины ночью дважды объявляли воздушную тревогу. Власти сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву Запорожье и Краматорске, а также в Харьковской области.

Бывшие руководители Госдепартамента и Пентагона Кондолиза Райс и Роберт Гейтс считают, что президент РФ Владимир Путин «не может уступить Украине» четыре региона. По их мнению, Россия намерена сохранить контроль над позициями, занятыми в ходе военной операции, чтобы использовать их как «плацдармы для возобновления наступления».

Хабиб Нурмагомедов уходит из MMA. Решение связано с желанием больше времени проводить с семьей.

Президент США Джо Байден готовится к запуску избирательной кампании, сообщили источники The Hill. Он может объявить о намерении баллотироваться на второй срок уже в феврале. О политической ситуации в США