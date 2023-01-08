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Коммерсантъ FM
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Хабиб Нурмагомедов уходит из MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов решил уйти из индустрии смешанных единоборств (MMA). О решении сообщили ряд каналов и источник ТАСС. Нурмагомедов сделал репост такой записи от канала za.khabiba в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как отмечается в записи, решение касается всего, что связано с MMA, в том числе работы тренером. Причиной указывается желание спортсмена больше времени проводить с семьей. Сам Нурмагомедов два дня назад рассказывал в Instagram, что вместе со своей командой подвел итоги года и сообщил о решении, которое, как он надеется «пойдет только на пользу». Что за решение принял спортсмен, тогда не уточнялось.

Хабибу Нурмагомедову 34 года. На его счету — 29 побед и ни одного поражения. Спортсмен стал чемпионом UFC в 2018 году и трижды защищал титул. Он завершил карьеру в октябре 2020 года и после этого работал тренером. В 2022 году Нурмагомедов был включен в зал славы UFC.

Леонид Уварчев

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