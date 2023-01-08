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Коммерсантъ FM
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The Hill: Байден готовится к запуску избирательной кампании

Команда действующего президента США Джо Байдена прорабатывает детали будущей избирательной кампании, сообщили источники The Hill. Глава Белого дома может объявить о намерении баллотироваться на второй срок уже в феврале. Официальное объявление о выдвижение может произойти в апреле.

Как пишет газета, решение о предвыборной кампании принимается на фоне того, что некоторые демократы все еще сомневаются в намерении господина Байдена баллотироваться. В основном это связано с возрастом главы государства, которому в 2022 году исполнилось 80 лет и который уже является самым пожилым президентом в истории США. Один из собеседников The Hill заявил, что сейчас вопрос уже не в том, «будет ли он баллотироваться».

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн заявлял в декабре, что господин Байден примет решение об участии в выборах после новогодних праздников. Сам президент говорил, что намерен баллотироваться на второй срок, но еще не принял окончательного решения. По информации The Hill, глава государства обсуждал решение с семьей во время отпуска на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в конце декабря — начале января.

О политической ситуации в США — в материале «Ъ» «Рождество Байденово».

Леонид Уварчев

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