В Хасавюрте произошел взрыв газа в шестиэтажке

Взрыв газа произошел в шестиэтажном доме в городе Хасавюрт в Дагестане. По данным регионального управления МЧС, есть пострадавшие. Их число не приводится.

Сообщение о взрыве поступило МЧС в 2:35 (совпадает с московским). Он произошел на первом этаже дома, расположенного по улице Датуева, 35. Взрыв спровоцировал возгорание.

По информации «Известий», госпитализированы три человека.

Как следует из опубликованных очевидцами фото и видео, повреждены несколько квартир. Взрыв перевернул припаркованную возле дома машину.

Хасавюрт — город на юге Дагестана с населением больше 150 тыс. человек. Находится примерно в 90 км от Махачкалы.

Леонид Уварчев