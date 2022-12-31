Главные новости к утру 31 декабря

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» подтвердил подписание контракта с португальским футболистом Криштиану Роналду. По информации СМИ, Рональду заключил контракт на два с половиной сезона.

В 2022 году мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн, что стало рекордным показателем с 2008 года. По оценкам Finacial Times, наиболее тяжелые потери на рынках вызвали инфляция, рост процентных ставок и военный конфликт России и Украины.

КНДР выпустила три ракеты в сторону Японского моря. Они пролетели 350 км и упали за пределами особой экономической зоны Японии.

Нефтепродукты из России, прошедшие переработку за ее пределами, не будут попадать под действие потолка цен. По оценке Минфина США, после этого они не будут считаться российскими.

Предприниматель Илон Маск — первый человек в мире, который потерял $200 млрд, подсчитал Bloomberg. Его капитал сократился из-за падения стоимости производителя электромобилей Tesla.

Во время новогодних праздников к противовоздушной и противоракетной обороне Москвы будут привлечены 20 тыс. военных. В новогоднюю ночь на дежурстве будут находиться 1,8 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Авторы газеты Financial Times подготовили прогнозы на 2023 год. По их ожиданиям, в Евросоюзе могут начаться веерные отключения электроэнергии, а военный конфликт России и Украины и протесты в Иране продолжатся.

США передадут Украине ракеты ATACMS с дальностью до 300 км в 2023 году, но поставки будут зависеть от ситуации в зоне военных действий. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.