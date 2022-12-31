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Коммерсантъ FM
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FT ожидает веерные отключения электричества в ЕС в 2023 году

Газета Financial Times опубликовала прогнозы своих авторов на 2023 год. По их ожиданиям, в Евросоюзе могут начаться веерные отключения электроэнергии. Они также считают, что военный конфликт России и Украины и протесты в Иране продолжатся.

По оценке FT, в 2023 году:

  • Военный конфликт России и Украины будет продолжаться в течение всего года. Стороны не смогут достичь условий прекращения огня или мирного урегулирования.
  • Веерные отключения электроэнергии в ЕС могут начаться в апреле. Это может произойти, если погода будет холодной. По мнению аналитиков FT, пополнить подземные хранилища газа после окончания зимнего сезона в ЕС будет не просто.
  • Рост глобального потепления не достигнет порога в 1,5 градуса к концу года, однако это может произойти к 2024 году. По оценкам аналитиков, планета прогрелась на 1,1 градуса по сравнению со средней температурой в 2011-2020 годах.
  • Федеральная резервная система (ФРС) США не будет снижать процентные ставки. К концу 2023 года они могут вырасти больше 5%. Аналитики отмечают, что в ФРС предупреждали о планах продолжать повышать ставки.
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сохранит свой пост. По оценкам FT, господин Сунак «более устойчив», чем его предшественники на посту Борис Джонсон и Лиз Трасс. При этом они считают, что он может столкнуться с давлением членов Консервативной партии.
  • Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет поддерживать рынки облигаций Италии и других стран ЕС. По ожиданиям FT, доходность облигаций стран ЕС будет ограниченной, но ЕЦБ не окажет им поддержки.
  • Президент США Джо Байден будет баллотироваться в президенты США. В FT считают, что второй срок господина Байдена может стать наиболее успешным вариантом для демократической партии.
  • Экс-президенту США Дональду Трампу предъявят обвинение. Газета отмечает, что для этого у властей США есть четыре повода: попытка отменить президентские выборы 2020 года, сохранение секретных документов после окончания полномочий президента, давление на представителей штата Джорджия на выборах и мошенничество.
  • Китай сможет достичь экономического роста больше 5% по итогам 2023 года. По оценке FT, экономическая активность в стране восстановится, когда власти смогут ввести более свободную политику борьбы с коронавирусом.
  • Китай не будет нападать на Тайвань. Аналитики FT считают, что если вторжение произойдет, то не в 2023 году, а позже.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранит свой пост по итогам выборов летом 2023 года. Для этого он может использовать честные и нечестные методы, считают в FT. Его очередной срок может усугубить экономические проблемы Турции.
  • Протесты в Иране будут продолжаться из-за последствий санкций Запада. По оценке FT, митинги показывают усталость граждан Ирана от действующих властей.

Также в FT считают, что Twitter сохранит свою аудиторию, несмотря на проблемы в работе соцсети после ее покупки бизнесменом Илоном Маском. Кроме этого, аналитики FT ожидают, что в 2023 году потерпит крах еще хотя бы один крупный криптовалютный бизнес.

Олеся Павленко

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