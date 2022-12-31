Главные приговоры 2022 года

В чем обвинялись: организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ)

Резонансное дело ОПС, действовавшего под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «Е.Н.О.Т.»), было возбуждено в конце 2018 года. По версии следствия, лидерами группировки выступали сотрудник Научного центра иммунологии МГУ Андрей Молокоедов и ветеран боевых действий Роман Теленкевич.

На счету «енотов» несколько эпизодов. В 2018 году Молокоедов организовал нападение на дом жителя коттеджного поселка в Туапсе, требуя прекратить земельный спор с соседями. А во втором эпизоде, произошедшем вскоре после нападения, Молокоедов при участии Теленкевича через своих подчиненных высказывал угрозы директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы заставить того отказаться от должности.

31 января 2022 года Кунцевский райсуд Москвы приговорил Молокоедова к четырнадцати с половиной годам колонии строгого режима. 22 марта тот же суд назначил Теленкевичу тринадцать лет. 28 ноября Мосгорсуд отменил приговор Андрею Молокоедову в связи с многочисленными нарушениями: в апелляционной инстанции выяснилось, что ряд доказательств по делу были сфальсифицированы. Дело возвращено на новое рассмотрение.

Как развивались события, связанные с делом «енотов»,— в материалах «Ъ».