Главные приговоры 2022 года

Уходящий год был богат на громкие судебные разбирательства. «Ъ» отобрал самые значимые завершившиеся дела.
Дело «енотов»
- Фигуранты: Андрей Молокоедов, Роман Теленкевич
- Даты приговоров: 31 января, 22 марта
- Приговоры: 14,5 и 13 лет колонии строгого режима
В чем обвинялись: организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ)
Резонансное дело ОПС, действовавшего под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «Е.Н.О.Т.»), было возбуждено в конце 2018 года. По версии следствия, лидерами группировки выступали сотрудник Научного центра иммунологии МГУ Андрей Молокоедов и ветеран боевых действий Роман Теленкевич.
На счету «енотов» несколько эпизодов. В 2018 году Молокоедов организовал нападение на дом жителя коттеджного поселка в Туапсе, требуя прекратить земельный спор с соседями. А во втором эпизоде, произошедшем вскоре после нападения, Молокоедов при участии Теленкевича через своих подчиненных высказывал угрозы директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы заставить того отказаться от должности.
31 января 2022 года Кунцевский райсуд Москвы приговорил Молокоедова к четырнадцати с половиной годам колонии строгого режима. 22 марта тот же суд назначил Теленкевичу тринадцать лет. 28 ноября Мосгорсуд отменил приговор Андрею Молокоедову в связи с многочисленными нарушениями: в апелляционной инстанции выяснилось, что ряд доказательств по делу были сфальсифицированы. Дело возвращено на новое рассмотрение.
Как развивались события, связанные с делом «енотов»,— в материалах «Ъ».
Новое дело Навального
- Фигурант: Алексей Навальный
- Дата приговора: 22 марта
- Приговор: 9 лет колонии строгого режима
В чем обвинялся: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), неуважение к суду и участникам процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ)
Суд по обвинению Алексея Навального в мошенничестве с пожертвованиями сторонников начался в феврале 2022 года во владимирской колонии, где оппозиционер уже отбывал два с половиной года по делу «Ив Роше». По версии следствия, политик потратил на себя 2,7 млн руб., собранных на президентскую кампанию 2018 года от четырех жертвователей, увлекшихся «мнимой борьбой с коррупцией».
Одновременно суд рассмотрел два эпизода, связанных с оскорблением судьи и участников предыдущего процесса: о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике за поправки к Конституции. В основу этого дела легли резкие высказывания политика: Навальный неоднократно пререкался с судьей, прокурором и внуком ветерана.
С учетом срока по делу «Ив Роше» гособвинение запросило для оппозиционера 13 лет строгого режима, однако 22 марта Лефортовский райсуд Москвы путем частичного сложения наказания назначил ему девять лет колонии строгого режима, штраф в 1,2 млн руб. и полтора года ограничения свободы. Сам Навальный вину не признал, заявив, что «даже за убийство дают меньше». 25 мая Мосгорсуд оставил приговор без изменений.
Подробнее о деятельности Алексея Навального и его сторонников — в подборке «Ъ».
Дело коммуниста Рашкина
- Фигурант: Валерий Рашкин
- Дата приговора: 22 апреля
- Приговор: 3 года лишения свободы условно
В чем обвинялся: незаконная охота (ч. 2 ст. 258 УК РФ)
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан полицией в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Правоохранители обнаружили в багажнике его автомобиля фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови. Народный избранник уверял, что вместе с товарищем просто нашел подстреленное животное и решил разделать.
Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба. Позже расследованием занялся центральный аппарат СКР, где обвинение было переквалифицировано на более тяжелую часть той же статьи. 25 ноября 2021 года Госдума лишила Рашкина неприкосновенности.
Во время суда политик признал факт убийства животного, однако настаивал, что перепутал лося с кабаном, охота на которого была разрешена. Рашкин обещал возместить ущерб и просил суд ограничиться штрафом. 22 апреля райсуд назначил коммунисту наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и двухлетним запретом на охоту. 23 мая Саратовский облсуд оставил приговор в силе. Спустя два дня Госдума лишила Рашкина полномочий депутата.
Все материалы по делу Валерия Рашкина — в подборке «Ъ».
Дело американской баскетболистки
- Фигурант: Бриттни Грайнер
- Дата приговора: 4 августа
- Приговор: 9 лет колонии общего режима
В чем обвинялась: контрабанда наркотиков в значительном размере (п. «в» ч. 2 ст. 229.1) и их незаконное хранение без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ)
17 февраля 2022 года в московском аэропорту Шереметьево служебная собака обнаружила наркотики в багаже прибывшей из Нью-Йорка американской баскетболистки, двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, которая с 2015-го выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В боковом кармане рюкзака и чемодане спортсменки лежали картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса.
Грайнер признала вину, однако уверяла, что просто забыла их выложить: запрещенный в России препарат в США считается лекарством и был назначен ей врачом. Адвокаты американки настаивали на оправдательном приговоре. Гособвинитель запросил почти максимальный срок — девять с половиной лет из десяти возможных. 4 июля стало известно, что олимпийская чемпионка обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь вернуть ее на родину.
4 августа Химкинский горсуд назначил Грайнер наказание в виде девяти лет колонии общего режима. 25 октября Мособлсуд утвердил приговор. 8 декабря баскетболистку обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.
Подробнее о приговоре Бриттни Грайнер — в материале «Ъ».
Дело о крушении казармы
- Фигуранты: Олег Пономарев и еще 9 человек
- Дата приговора: 16 августа
- Приговоры: от 5 лет условно до 10 лет колонии строгого режима, дело против Пономарева прекращено
В чем обвинялись: халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293), нарушение правил безопасности при ведении строительных работ со множеством жертв (ч. 3 ст. 216), превышение должностных полномочий и злоупотребление ими (ч. 3 ст. 285 и ч. 3 ст. 286), мошенничество (ч. 4 ст. 159), злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201) и взятка (ч. 5 ст. 290 УК РФ)
Вечером 12 июля 2015 года в Омске рухнула секция казармы 242-го учебного центра ВДВ. В момент катастрофы в здании находились 337 человек. 24 десантника погибли, еще 20 получили увечья. По версии следствия, в 1970-х казарму возвели с нарушениями, а в 2012-м в здании провели капремонт без проектной документации: деревянные полы были заменены на бетонные, что существенно увеличило нагрузку на несущие конструкции и привело к обрушению.
Фигурантами дела стали десять человек — экс-командир центра Олег Пономарев, его заместитель, руководители фирмы-подрядчика и сотрудники Спецстроя. В Омске проходили митинги в поддержку Пономарева, их участники считали несправедливым возложение на военного строительно-надзорных функций.
Материалы обвинения заняли более 400 томов. За время следствия истек срок давности по основному эпизоду — о нарушении правил безопасности, поэтому дело против Пономарева было закрыто. Остальные фигуранты получили от пяти лет условно до десяти лет колонии строгого режима и штрафа 6 млн руб. Двух подсудимых освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.
Что произошло в омском учебном центре ВДВ и кто проходил по делу об обрушении казармы — в материалах «Ъ».
Дело журналиста Сафронова
- Фигурант: Иван Сафронов
- Дата приговора: 5 сентября
- Приговор: 22 года колонии строгого режима
В чем обвинялся: госизмена (ст. 275 УК РФ)
Бывший спецкор «Ъ» и «Ведомостей», экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля 2020 года. Согласно фабуле обвинения, на протяжении 2015–2019 годов он передавал чешской и германской разведкам данные об обороноспособности страны. Преступления якобы совершались из корыстных мотивов с использованием методов шифрования.
Сафронов с самого начала отрицал вину, заявляя, что занимался исключительно журналистской деятельностью. Суд проходил в закрытом режиме. За сотрудничество с Управлением по внешним связям и информации Чехии гособвинение запросило для журналиста 17 лет колонии строгого режима, за шпионаж в пользу Федеральной разведывательной службы Германии — 19 (совокупно — 24 года заключения).
5 сентября Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным по двум эпизодам госизмены и путем частичного сложения наказания приговорил к 22 годам колонии строгого режима, а также полумиллионному штрафу. 7 декабря в апелляции журналист и его адвокаты сосредоточились на грубых, по их мнению, нарушениях УПК, которые позволяли отправить дело на пересмотр. Однако Первый апелляционный суд отказался отменить приговор.
Все слушания по делу Ивана Сафронова — в подборке «Ъ».
Дело калининградских врачей
- Фигуранты: Елена Белая, Элина Сушкевич
- Дата приговора: 6 сентября
- Приговор: 9,5 и 9 лет колонии общего режима
В чем обвинялись: убийство беспомощного (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
Дело в отношении и. о. главного врача родильного дома Калининградской области №4 Елены Белой было возбуждено еще в ноябре 2018 года. По версии следствия, чтобы не портить статистику учреждения и «сэкономить ресурсы», она поручила ввести ребенку весом 700 г смертельную дозу сульфата магния, а также подделать документы: якобы смерть наступила в утробе матери. В июне 2019 года была арестована неонатолог Элина Сушкевич, непосредственно сделавшая инъекцию. Врачи вину не признали, по всей стране прошли акции в их поддержку.
10 декабря 2020 года присяжные Калининградского облсуда оправдали медиков, посчитав недоказанным сам факт убийства. Однако через полгода приговор был отменен, а дело направлено на повторное рассмотрение. Защита по-прежнему настаивала на отсутствии доказательств: якобы магний попал в организм новорожденного через плаценту. Прокурор запросил для обвиняемых по 13 лет колонии.
6 сентября Мособлсуд признал их виновными в убийстве недоношенного младенца и приговорил Елену Белую к девяти с половиной годам колонии общего режима, а Элину Сушкевич — к девяти. Также обеим запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет после освобождения.
Как развивалось дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич — в материалах «Ъ».
Дело о крушении MH17
- Фигуранты: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко, Олег Пулатов
- Дата приговора: 17 ноября
- Приговоры: пожизненное заключение (заочно), Пулатов оправдан
В чем обвинялись: уничтожение гражданского самолета и гибель 298 человек
17 июля 2014 года под Донецком был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17), следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек. По версии международной следственной комиссии, судно поразили военные непризнанной на тот момент Донецкой народной республики (ДНР) из зенитного ракетного комплекса «Бук». Донецкая сторона изначально настаивала, что ракета была выпущена с территории, подконтрольной вооруженным силам Украины.
17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги посчитал тогдашнего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главу ГРУ республики Сергея Дубинского и бывшего полевого командира Леонида Харченко причастными к катастрофе и заочно приговорил их к пожизненному заключению. Сумму компенсации родственникам жертв крушения суд оценил в €16 млн. При этом установить, кто дал указание вести огонь по гражданскому самолету, голландскому правосудию не удалось. Еще один фигурант — военный Олег Пулатов — был оправдан. 1 декабря в прокуратуре Нидерландов заявили, что не будут добиваться экстрадиции осужденных, поскольку Россия граждан не выдает.
О ходе расследования авиакатастрофы над Донбассом, фигурантах дела и позиции России — в подборке «Ъ».
Дело братьев Магомедовых
- Фигуранты: Зиявудин и Магомед Магомедовы
- Дата приговора: 1 декабря
- Приговор: 19 и 18 лет колонии строгого режима
В чем обвинялись: организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159), растрата (ч. 4 ст. 160) и хранение оружия (ч. 1 и ч. 2 ст. 222)
30 марта 2018 года по подозрению в создании организованного преступного сообщества были задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы. По версии следствия, вместе с руководством подконтрольных структур они похищали средства во время реализации крупных инфраструктурных проектов. Общий размер ущерба превысил 11 млрд руб.
В девяти эпизодах махинаций фигурировали деньги, которые были выделены на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, проведение инженерных работ для возведения питерской «Газпром Арены» и стадиона «Калининград», строительство железнодорожной линии Кызыл—Курагино, поставку оборудования для подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС. Часть средств была похищена при заключении мнимых сделок.
Ни на следствии, ни в суде предприниматели вину не признали. Обвинение запросило для Зиявудина Магомедова 24 года колонии строгого режима, а для Магомеда — 21 год (отдельно ему вменялось хранение оружия). Мещанский райсуд Москвы назначил братьям на пять и три года меньше соответственно.
Подробнее о суде над Зиявудином и Магомедом Магомедовыми — в подборке «Ъ».
Дело мундепа Яшина
- Фигурант: Илья Яшин (признан иностранным агентом)
- Дата приговора: 9 декабря
- Приговор: 8,5 года колонии общего режима
В чем обвинялся: распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)
Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина задержали 12 июля. Поводом для возбуждения уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии стали его комментарии к новостям об убийствах мирных жителей в украинской Буче, прозвучавшие в прямом эфире 7 апреля на YouTube-канале оппозиционера. По мнению СКР, Яшин распространял фейки «по мотивам политической ненависти».
На суде эксперты со стороны защиты пытались доказать, что Яшин выражал как собственное, так и чужое мнение, однако не делал утверждений. Обвинение, в свою очередь, настаивало: оппозиционер утверждал, что жителей города убили российские военные, при этом пренебрежительно отзываясь о действующей власти. Сам Яшин в последнем слове заявил, что не признает вину и видит смысл уголовного дела в том, чтобы «изолировать его от общества».
9 декабря Мещанский райсуд Москвы назначил оппозиционеру восемь с половиной лет колонии общего режима. Яшин стал вторым столичным депутатом, осужденным за фейки: ранее семь лет получил мундеп Алексей Горинов.
Как выносили приговор Илье Яшину — в материале «Ъ».
Дело экс-сенатора и его отца
- Фигуранты: Рауль и Рауф Арашуковы
- Дата приговора: 27 декабря
- Приговор: пожизненное лишение свободы в колонии особого режима
В чем обвинялись: создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210), убийство (ч. 2 ст. 105), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286), заведомо ложный донос (ч. 2 ст. 306) и принуждение к даче показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ)
30 января 2019 года прямо во время пленарного заседания Совета федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Вместе с отцом Раулем, который работал советником гендиректора «Газпром газораспределения», его обвинили в создании преступного сообщества. По версии следствия, при помощи сообщников — руководителей ряда региональных организаций газовой отрасли и высокопоставленных силовиков — с 2010 года Арашуковы похитили у «Газпрома» природный газ на сумму более 4,5 млрд руб. и совершили растрату более 266 млн руб.
Экс-сенатору и его отцу также инкриминировали организацию убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, которые, как считает следствие, препятствовали деятельности ОПС. Проходящие по делу силовики помогали Арашуковым скрыть следы преступлений.
23 сентября 2022 года присяжные единогласно признали отца и сына виновными во всех инкриминируемых деяниях, а 27 декабря Мосгорсуд приговорил их к пожизненному заключению. Сами фигуранты вину не признали.
Об обстоятельствах уголовного преследования Рауля и Рауфа Арашуковых — в материалах «Ъ».
Дело пермского стрелка
- Фигурант: Тимур Бекмансуров
- Дата приговора: 28 декабря
- Приговор: пожизненное лишение свободы (первые три года — в тюрьме, затем — в колонии особого режима)
В чем обвинялся: убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений (п. п. «а», «е», «и», ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) и повреждение чужого имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ)
20 сентября 2021 года первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров пришел в вуз с ружьем и открыл беспорядочную стрельбу по студентам и сотрудникам учебного заведения. В результате пострадали 29 человек, 6 из них скончались. Перед преступлением он написал пост в соцсетях, где признался, что планировал шутинг уже несколько лет. Бекмансуров оказал вооруженное сопротивление при задержании инспектору ДПС Константину Калинину, который с напарником прибыл на место происшествия.
В ходе расследования были допрошены около 1 тыс. свидетелей, проведены 234 экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, по результатам которой Бекмансуров признан вменяемым. Он полностью признал вину, но так и не смог назвать следствию мотивы нападения. Адвокат стрелка настаивал, что его подзащитный имеет психическое расстройство и нуждается в лечении. Родственники погибших и пострадавшие при стрельбе заявили иски о возмещении морального вреда на 24,91 млн руб. 28 декабря Пермский краевой суд вынес Бекмансурову пожизненный приговор.
Как проходил суд по делу о массовом убийстве в Пермском университете — в материалах «Ъ».