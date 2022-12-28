Главные новости к утру 28 декабря

Правительство может перенести срок выбора нового акционера СПГ-проекта «Сахалин-2» вместо Shell, выяснил «Ъ». Предполагалось, что на конкурс, который должен завершиться 30 декабря, поступит заявка от НОВАТЭКа. Но компания, по данным «Ъ», пока не готова подать коммерческое предложение. О причинах

Национальный расчетный депозитарий сообщил, что по лицензии Euroclear можно перевести иностранные бумаги брокеру или банку Евросоюза. Разрешение на операции по разблокировке активов клиентов предоставит казначейство Бельгии.

Банки реструктуризировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их родственников на 58,8 млрд руб., сообщили в Центробанке. По данным регулятора, уровень реструктуризации сейчас «существенно ниже, чем в пандемию».

Автомобили с пробегом в РФ за 2022 год выросли в цене более чем на треть. Половина этого удорожания пришлась на весну, когда приостановились поставки и выпуск новых машин в РФ. Активнее всего увеличивалась стоимость автомобилей возрастом до трех лет. О подорожании

IKEA нацелена до конца года прийти к соглашению с покупателем или покупателями российского бизнеса, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Для осуществления сделки потребуется решение ФАС и согласие правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Российский рынок может покинуть один из старейших продавцов швейцарских часов и ювелирных украшений. Структурам сети «Консул» грозит банкротство по заявлениям Сбербанка. О претензиях

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков предложил запретить сбежавшим от мобилизации россиянам работать чиновниками и депутатами. Он разрабатывает законопроект с поправками к закону о госслужбе.

О предстоящих 28 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».