Главные анонсы 28 декабря

В Псковской области президент России Владимир Путин посетит завод «Титан-Полимер» и проведет встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым.

В Москве пройдет итоговое заседание кабинета министров.

В Перми краевой суд огласит приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года.

В России начнется прием электронных заявлений на получение единого пособия. Подать заявление можно на портале госуслуг.

В Ярославле областной суд огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги жителю Рыбинска Виталию Молчанову, которого в СМИ прозвали «рыбинским маньяком».

В Хамовническом суде Москвы пройдет предварительное заседание по иску Генеральной прокуратуры в отношении транспортной группы Fesco. Ответчиками выступают основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых.

На Украину прибудет глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню. Он проведет переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

В Сочи (Краснодарский край) откроется городской оперативный штаб, который будет работать в период повышенного туристического потока.