Главные новости недели в Нижегородской области к 25 декабря

Новый банк развития БРИКС приостановил финансирование проектов в Дзержинске на 5,5 млрд руб. Там планировали реконструкцию водопроводных сетей, строительство главного канализационного коллектора города, строительство второй нитки Тепловского водозабора и водовода в поселок Пыра. Минстрой РФ ситуацию оценивает как «критическую» и просит Минфин РФ вмешаться в переговоры с банком.

В Нижнем Новгороде все платные парковки заработают в полном режиме с 1 января 2023 года, там начнут взимать штрафы за неуплату. Пока обязательно оплачивать стоянку только на 99 участках.

В Семенове арестовали главу московской стройкомпании ИСБ Ивана Джиоева. Компания заключила госконтракты в Нижегородской области на сумму свыше 1 млрд руб. и сорвала сроки по ним. Подрядчику вменили хищение 170 млн руб. аванса, выделенного на реконструкцию очистных.

Заволжский моторный завод возобновит производство восьмицилиндровых двигателей, выпускавшихся с 1963-го по 2021 год. Такое решение на предприятии объяснили растущим спросом на вторичном рынке запчастей и конвейерах. Эксперты считают, что это вынужденный шаг.

Компания павловского предпринимателя Константина Тувыкина «Берег» подготовила мастер-план по застройке набережной Гребного канала напротив домов №№511-531 в слободе Подновье. Инвестор предлагает построить 265 тыс. кв. м. недвижимости, проект рассчитан на 5-7 лет.

Первыми резидентами инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» стали 10 компаний. Они готовы потратить на свои проекты около 1 млрд руб. и уже ждут налоговые льготы. Сам центр еще не построен, первые его объекты планируют ввести в 2026 году.

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