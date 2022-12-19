Валюта не дошла до строек

Министерство строительства РФ просит Новый банк развития БРИКС возобновить финансирование строительства систем водоснабжения и водоотведения в четырех городах, в том числе в Дзержинске. Общая сумма строительных контрактов превышает 16 млрд руб., почти треть запланированных вложений приходится на четыре проекта развития Дзержинска. Летом банк без объяснения причин приостановил финансирование строек (по международному займу оно предусмотрено в долларах США), долги подрядчикам приближаются к 3 млрд руб. В Минстрое РФ ситуацию оценивают как «критическую» и просят Минфин РФ вмешаться в переговоры с международным банком. В правительстве Нижегородской области не исключили, что в случае его отказа от финансирования магистральные сети в Дзержинске придется достраивать за бюджетный счет, но сроки ввода инфраструктуры могут сместиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокладка магистральных сетей в Дзержинске может остановиться из-за проблем с финансированием

Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ Прокладка магистральных сетей в Дзержинске может остановиться из-за проблем с финансированием

Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», министр строительства России Ирек Файзуллин направил обращения в Министерство финансов и руководству Нового банка развития БРИКС с просьбой провести переговоры и возобновить финансирование проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ» по международному займу. Соглашение о займе №18RU01 было заключено между банком и Российской Федерацией в январе 2019 года. На предоставленные валютные средства в Дзержинске, Чебоксарах, Иванове и Волжском в конце прошлого года начались работы по модернизации систем водоснабжения.

В частности, в Дзержинске на средства БРИКС реализуются четыре контракта на реконструкцию водопроводных сетей, строительство главного канализационного коллектора города, строительство второй нитки Тепловского водозабора и водовода в поселок Пыра. Общая стоимость создания этих магистральных сетей составляет 5,5 млрд руб.

Однако, как сообщили источники в Минстрое РФ, после начала специальной военной операции на Украине международный банк «без объяснения причин» прекратил финансировать девять строительных контрактов в четырех городах России на сумму 16,6 млрд руб. Для оплаты работ правительство РФ открыло специальный валютный счет, который по мере исполнения контрактов Новый банк развития БРИКС должен был пополнять заемными средствами, но не реже одного раза в шесть месяцев. Направленная в августе в банк БРИКС заявка на очередное снятие средств международного займа исполнена не была, каких-либо официальных разъяснений по приостановке финансирования от кредитной организации получено не было.

Сейчас в Минстрое РФ ситуацию с неоплатой выполненных работ оценивают как «критическую», отмечая, что долги перед подрядчиками составляют около 2,7 млрд руб. и существует реальная угроза остановки строительства водоканализационных объектов.

«Это приведет к огромным финансовым потерям, негативным социальным и экологическим последствиям, а также нанесет репутационный ущерб всем участникам проекта», — считают в министерстве. Господин Файзуллин также попросил Министерство финансов оказать помощь в решении этой проблемы, так как Новый банк развития БРИКС фактически срывает исполнение своих финансовых обязательств перед РФ.

Мэр Дзержинска Иван Носков в разговоре с «Ъ-Приволжье» подтвердил проблемы с финансированием контрактов по линии БРИКС, оценив готовность строящихся объектов водоснабжения примерно в 50–70%. По его словам, пока подрядчики работают за свой счет. Мэр также уведомил губернатора об этой проблеме, попросив содействия в дальнейшей реализации проектов. По графику весть проект должен завершиться в 2024 году.

Собеседник «Ъ-Приволжье» в правительстве Нижегородской области отметил, что если «финансирование БРИКС окончательно отвалится», то государству придется достраивать магистральные сети за средства бюджета.

«В любом случае Минстрой России, как ответственный, не бросит недостроенные объекты в нескольких городах. Они же не сумасшедшие в министерстве. Возможно, будет пересмотрена схема финансирования с переходом на бюджет, сдвинутся сроки ввода объектов, но Федерация их доделает», — уверен областной чиновник.

Роман Кряжев