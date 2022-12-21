Посла Франции вызвали в МИД России

МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви и выразил ему протест в связи с высказыванием главы французского дипведомства Катрин Колонны о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР. Она назвала «российской пропагандой» данные о причастности Франции к покушению. О том, что главе «Русского дома» поступали угрозы якобы от французов, сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пьер Леви

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Пьер Леви

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В среду, 21 декабря, в МИД России был вызван посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви. Ему был выражен решительный протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна, сделанными относительно совершенного 16 декабря в ЦАР покушения на генерального директора российской компании "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого»,— говорится в заявлении МИД России.

В МИДе пояснили, что очередные обвинения в адрес России в распространении «пропаганды» и «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны неких российских частных военных структур неприемлемы.

16 декабря глава «Русского дома» Дмитрий Сытый получил посылку, в которой оказалась взрывчатка. По предварительным данным, она взорвалось у него в руках. Господина Сытого госпитализировали в тяжелом состоянии. В МИД РФ назвали случившееся терактом. Позже главу «Русского дома» перевезли в Россию.