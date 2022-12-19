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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос» нашел возможное место повреждения в «Союзе МС-22»

«Роскосмос» сообщил, что сегодня, 19 декабря, был проведен осмотр внешней поверхности корабля «Союз МС-22». По полученным визуальным материалам специалисты нашли возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля.

Где конкретно расположено повреждение, в госкорпорации не уточнили. «Роскосмос» добавил, что температура на борту «Союза МС-22» «снизилась, оставаясь в пределах нормы». Ранее в корпорации говорили, что температура 28–30°С «не выходит за пределы допустимого».

«Союз» пристыкован к Международной космической станции (МКС). 15 декабря на «Союзе» случилась разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Причиной повреждения могло быть попадание микрометеорита. «Роскосмос» направил МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для этого.

Лаура Кеффер

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