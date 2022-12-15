СМИ: ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Правительства стран Евросоюза (ЕС) достигли согласия по девятому пакету антироссийских санкций. Об это сообщают AFP и Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

«Санкции согласованы. Письменная процедура (согласования закончится.— "Ъ") до полудня завтра (16 декабря.— "Ъ")»,— сказал агентству Reuters один из европейских дипломатов.

По данным AFP, в санкционный список включат около 200 человек. Кто именно подпадет под санкции, не уточняется.

СМИ писали, что в девятый пакет санкций войдут ограничения на инвестиции в горнодобывающую промышленность и заморозка счетов еще нескольких российских банков. Проблемы с согласованием санкций возникли из-за того, что Польша и страны Балтии возражали против ряда послаблений. Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеялся на согласование ограничений до конца недели.

О новых санкциях читайте в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Лаура Кеффер