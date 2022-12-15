Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Правительства стран Евросоюза (ЕС) достигли согласия по девятому пакету антироссийских санкций. Об это сообщают AFP и Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

«Санкции согласованы. Письменная процедура (согласования закончится.— "Ъ") до полудня завтра (16 декабря.— "Ъ")»,— сказал агентству Reuters один из европейских дипломатов.

По данным AFP, в санкционный список включат около 200 человек. Кто именно подпадет под санкции, не уточняется.

СМИ писали, что в девятый пакет санкций войдут ограничения на инвестиции в горнодобывающую промышленность и заморозка счетов еще нескольких российских банков. Проблемы с согласованием санкций возникли из-за того, что Польша и страны Балтии возражали против ряда послаблений. Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеялся на согласование ограничений до конца недели.

О новых санкциях читайте в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...