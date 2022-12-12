В Перу протестующие против нового президента захватили аэропорт

В Перу продолжаются массовые протесты с требованием немедленного проведения президентских выборов. В городе Андауайласе протестующие захватили аэропорт и подожгли несколько терминалов. В ходе протестов погиб один человек, пострадало не менее десяти.

Из-за протестов аэропорт пришлось закрыть, сообщила управляющая им госкомпания Coprac. По ее данным, участники протестов подожгли зал передатчиков, топливное хранилище и окружили аэровокзал, где находятся 50 сотрудников перуанской полиции и работников Coprac. В компании отметили, что все эти люди «находятся в заложниках», и попросили помощи у полиции.

Полиция Перу сообщила, что в ходе протестов в аэропорту погиб один из участников акции. Также был ранен один сотрудник правоохранительных органов, который получил удар тупым предметом. «Командование направило подкрепление (в аэропорт.— "Ъ"), чтобы гарантировать порядок и общественное спокойствие»,— говорится в заявлении на странице полиции в Twitter. Там также размещено несколько видео, на которых протестующие блокируют несколько дорог в Сан-Хосе камнями и шинами.

Протесты продолжаются в Лиме, Апуримаке, Кахамарке, Арекипе, Ламбаеке, Ике. ТАСС со ссылкой на местные СМИ передает, что в результате протестов пострадало не менее десяти человек.

Беспорядки начались после того, как 7 декабря парламент Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. За несколько часов до этого господин Кастильо распорядился распустить парламент и ввести в стране комендантский час, но военные отказались ему подчиняться. Он был задержан по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Его пост передали его заместителю Дине Болуарте. 8 декабря она приняла присягу, став первой женщиной-президентом в Перу. Предполагается, что она пробудет в должности до 26 июля 2026 года. 10 декабря она объявила новый состав правительства. Прокуратура назначила Педро Кастильо токсикологическую экспертизу, но он отказался ее проходить.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Лаура Кеффер