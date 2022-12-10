Новый президент Перу объявила состав правительства

Президент Перу Дина Болуарте огласила состав своего правительства вскоре после того, как вступила в должность после отстранения от власти ее предшественника — Педро Кастильо.

Бывший государственный прокурор Педро Ангуло стал премьер-министром, дипломат Ана Сесилия Сервантес — министром иностранных дел. Бывший заместитель министра финансов Алекс Контрерас занял пост министра экономики, инженер-химик Оскар Вера — пост министра энергетики и горнодобывающей промышленности.

Госпожа Болуарте вступила в должность 7 декабря, ранее она была вице-президентом. 60-летняя Дина Болуарте — первая женщина на посту президента Перу, который будет занимать по 2026 год, если не будут назначены новые выборы, сообщает Reuters.

Господин Кастильо был отстранен от должности и задержан после неудачной попытки распустить Конгресс на фоне подготовки импичмента.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Мария Федотова