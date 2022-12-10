Завершен разбор завалов на месте взрыва в многоквартирном доме в Рязани

Сотрудники МЧС РФ завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в двухэтажном многоквартирном доме, где накануне, 9 декабря, произошел взрыв. К ликвидации последствий были привлечены 59 человек и 21 единица техники, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Взрыв произошел на улице Пушкина, из-за него обрушился угол дома. Пострадали два человека. По разным версиям, причиной мог стать самогонный аппарат или взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке.

В России с начала отопительного сезона произошло несколько взрывов газа в многоквартирных домах. В Нижневартовске при взрыве обрушилась часть пятиэтажного здания, погибли девять человек. Также взрывы произошли в жилых домах в Азове (Ростовская область), Кантемировке (Воронежская область), Заволжье (Нижегородская область), Ярославле. В Назрани произошел взрыв в магазине.

Леонид Уварчев