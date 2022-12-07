При взрыве газа в магазине Назрани пострадали четыре человека

В Назрани, самом крупном по численности городе Ингушетии, в магазине «Таргим» произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали четыре человека. Их доставили в клиническую больницу города.

На сайте республиканского управления МЧС сообщается, что в результате взрыва произошло «частичное разрушение здания». В здании были выбиты стекла, на втором этаже произошел пожар, следует из опубликованного «РИА Новости» видео.

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 15:03 мск. Площадь пожара, начавшегося после взрыва, составила 200 кв. м, сообщили в МЧС. Торговый дом «Таргим» расположен на улице Муталиева. В том же здании, свидетельствует фотография на «Яндекс.Картах», находится магазин стройматериалов и кухонной посуды.

Милена Костерева