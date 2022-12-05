В Ярославле после взрыва газа в доме госпитализировали двух человек

Медики госпитализировали 90-летнюю женщину после взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Ярославской области Ольга Силина.

«Жительница дома госпитализирована, ей 90 лет, пожилой человек, ей стало плохо на фоне стресса после пережитого. Она госпитализирована в терапевтическое отделение больницы»,— сказала Ольга Силина ТАСС.

Утром сегодня, 5 декабря, взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле. Повреждено перекрытие и балкон. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, 40-летнем местном жителе. Эвакуировано 44 человека.

Всего было повреждено около 100 кв. м кровли жилого дома. Серьезно пострадала одна квартира, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в эфире телеканала «Россия-24».

Олеся Павленко