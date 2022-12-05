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Коммерсантъ FM
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В Воронежской области из-за взрыва газа в доме пострадал человек

В Кантемировке в Воронежской области из-за разгерметизации газового баллона в трехэтажном жилом доме пострадал человек. Как рассказали в правительстве региона, он получил травмы средней степени тяжести.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался. В доме выбито несколько стекол. «Подчеркнем, что причина ЧП исключительно в бытовой плоскости. Власти держат ситуацию на контроле, в том числе и по остальным жителям этого дома, им будет оказана вся необходимая поддержка»,— рассказали в областном правительстве.

Взрывы бытового газа в домах произошли сегодня, 5 декабря, в других регионах. В Ярославле после взрыва госпитализировали двух человек, а в Нижегородской области происшествие обошлось без пострадавших. Вчера, 4 декабря, в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме, обрушились два этажа. Погибли 6 человек, 15 пострадали, несколько человек могут оставаться под завалами.

Сергей Толмачев, Воронеж

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