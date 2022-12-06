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Коммерсантъ FM
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В Азове Ростовской области в пятиэтажке взорвался газ

В пятиэтажке в городе Азов в Ростовской области взорвался газ. В квартире, где взорвался газ, выбило стекла и входную дверь. Хозяин квартиры был госпитализирован с термическими ожогами. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

«Город Азов. Поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 2-м этаже пятиэтажного дома без последующего горения. В квартире нарушено остекление оконных проемов, повреждена входная дверь и межквартирная перегородка. Хозяин квартиры получил термические ожоги»,— говорится в сообщении МЧС (цитата по ТАСС).

5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области. 4 декабря В Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Обрушились два этажа. Погибли шесть человек, пострадали 15.

Анастасия Ларина

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