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В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

В жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. После взрыва начался пожар, были эвакуированы 18 человек. Информации о пострадавших нет.

По данным экстренных служб, взрыв произошел около 10:00. «После этого последовал пожар на площади около 30 кв. метров. Из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей»,— рассказал собеседник агентства.

В результате взрыва разрушены стены между тремя квартирами. Эпицентр взрыва расположен в квартире на втором этаже. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

За последние сутки это уже третий взрыв газа в России. Вчера, 4 декабря, в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме, обрушились два этажа. Погибли 6 человек, 15 пострадали, несколько человек могут оставаться под завалами. Сегодня, 5 декабря, взорвался газ в трехэтажном доме в Ярославле, пострадали два человека.

О ЧП в Нижневартовске — в материале «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Лаура Кеффер

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