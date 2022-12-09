Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

OBI: пожарную безопасность сгоревшего гипермаркета в Химках проверяли в ноябре

В гипермаркете OBI в Химках, сгоревшем в результате сегодняшнего пожара, проводилась проверка пожарной безопасности в ноябре текущего года, сообщили в пресс-службе компании. Там заверили, что специалисты не выявили нарушений. Ранее сегодня, 9 декабря, ТАСС сообщили в экстренных службах, что последняя проверка проводилась в ноябре 2021 года, по ее результатам выявили 46 нарушений.

Фотогалерея

Пожар в ТЦ в Химках

Предыдущая фотография
По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Смотреть

«Мы регулярно, в том числе своими силами, проводим мероприятия по пожарной безопасности на всех наших объектах. Последняя проверка состоялась в ноябре этого года, две недели назад. По ее результатам замечаний к пожарной безопасности не возникло»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе компании. Тем временем сеть убрала магазин в Химках со своей онлайн-карты.

В экстренных службах рассказали, что нарушения, выявленные в ходе проверке в ноябре прошлого года, OBI должен был устранить до февраля 2023-го. Начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин отметил, что проверки OBI в Химках в последнее время не проводились из-за моратория.

Пожар в ТЦ «Мега Химки» начался около шести утра. Несколько человек пострадали, один погиб. В 8:25 возгорание локализовали на площади 7 тыс. кв. м. По факту пожара ввозбуждено уголовное дело.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ущерб от пожара оценивается примерно в 20–30 млрд руб. В ВСС сообщили, что этот ущерб станет рекордной величиной страхового убытка по таким объектам в России.

Подробнее о пожаре — в публикации «Ъ» «Мега огня».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...