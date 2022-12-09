OBI: пожарную безопасность сгоревшего гипермаркета в Химках проверяли в ноябре

В гипермаркете OBI в Химках, сгоревшем в результате сегодняшнего пожара, проводилась проверка пожарной безопасности в ноябре текущего года, сообщили в пресс-службе компании. Там заверили, что специалисты не выявили нарушений. Ранее сегодня, 9 декабря, ТАСС сообщили в экстренных службах, что последняя проверка проводилась в ноябре 2021 года, по ее результатам выявили 46 нарушений.
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Пожар в ТЦ в Химках
«Мы регулярно, в том числе своими силами, проводим мероприятия по пожарной безопасности на всех наших объектах. Последняя проверка состоялась в ноябре этого года, две недели назад. По ее результатам замечаний к пожарной безопасности не возникло»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе компании. Тем временем сеть убрала магазин в Химках со своей онлайн-карты.
В экстренных службах рассказали, что нарушения, выявленные в ходе проверке в ноябре прошлого года, OBI должен был устранить до февраля 2023-го. Начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин отметил, что проверки OBI в Химках в последнее время не проводились из-за моратория.
Пожар в ТЦ «Мега Химки» начался около шести утра. Несколько человек пострадали, один погиб. В 8:25 возгорание локализовали на площади 7 тыс. кв. м. По факту пожара ввозбуждено уголовное дело.
По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ущерб от пожара оценивается примерно в 20–30 млрд руб. В ВСС сообщили, что этот ущерб станет рекордной величиной страхового убытка по таким объектам в России.
Подробнее о пожаре — в публикации «Ъ» «Мега огня».