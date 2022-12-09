По факту пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России после пожара в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Подмосковье возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Во Всероссийском союзе страховщиков ущерб от пожара с учетом припаркованных рядом авто оценили в 20–30 млрд руб. Размер страховых выплат после пожара может достичь 30 млрд руб.

При пожаре погиб один человек. По данным «Известий», он был охранником. По информации Telegram-канала Mash, его тело нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция. Мужчина выходил из здания одним из последних.

Пожар начался в здании гипермаркета OBI около шести утра. Возгоранию присвоили четвертый уровень сложности, его тушат 70 пожарных и 20 единиц техники. Планируется привлечь авиацию. В 8:25 возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м. Огонь не перешел на другие части «Мега Химки».

На место возгорания прибыл прокурор Московской области Сергей Забатурин. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, тушение осложняется тем, что в здании гипермаркета детонируют горючие лакокрасочные материалы. Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе пожара, чтобы убедиться, что в нем нет вредных веществ.

Анастасия Ларина