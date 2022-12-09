В ходе последней проверки сгоревшего OBI обнаружили почти 50 нарушений пожарной безопасности

Специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности в результате последней плановой проверки в ноябре 2021 года гипермаркета OBI в подмосковном ТЦ в Химках, где сегодня, 9 декабря, произошел пожар. Как сообщили в экстренных службах, в связи с нарушениями на компанию наложили штраф 160 тыс. руб.

«Последняя выездная плановая проверка проводилась в гипермаркете в ноябре 2021 года. Тогда было выявлено 46 нарушений пожарной безопасности, их следовало устранить до 15 августа текущего года. Позже данный срок был продлен до 20 февраля 2023 года в соответствии с законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ"»,— сообщили ТАСС в экстренных службах.

Начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин в эфире «России 24» заявил, что в OBI не проводились проверки в последнее время в связи с мораторием.

В результате пожара в ТЦ «Мега Химки» сгорел строительный гипермаркет OBI. Cообщалось о нескольких пострадавших и одном погибшем. По данным «Известий», погибший был охранником. Пожал начался около шести утра. В 8:25 возгорание локализовали на площади 7 тыс. кв. м. По факту пожара возбуждено уголовное дело. На место возгорания прибыл прокурор Московской области Сергей Забатурин.

По данным «РИА Новости», ущерб от пожара оценивается примерно в 20–30 млрд руб. Как сообщили агентству во Всероссийском союзе страховщиков, этот ущерб станет рекордной величиной страхового убытка по таким объектам в России.

Проверки ТЦ OBI в Химках, где произошел крупный пожар, в последнее время не проводились из-за моратория, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.

Лусине Баласян