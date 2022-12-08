Госдума рассмотрит передачу УК права заключать договоры на проверку газового оборудования в квартирах

Госдума в конце 2022 года или начале 2023-го рассмотрит во втором чтении законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Документ предполагает передачу управляющим компаниям права на заключение договоров на обслуживание и проверку газового оборудования в квартирах. Депутаты также планируют в будущем ужесточить наказание для тех, кто не заключит договоры.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 году и одобрен в первом чтении еще в 2018-м. Он вводит принцип «один дом — одна обслуживающая организация». Все жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания. Это будет закреплено в Жилищном кодексе.

«Такое решение действительно давно назрело и нуждается в скорейшей реализации. Когда речь идет о безопасности, нужно действовать быстро и четко, в том числе через императивные меры, с конкретно прописанной ответственностью»,— сказал господин Пахомов «Известиям».

По оценке авторов законопроекта, на данный момент от 10% до 50% квартир не заключили договоры на проверку газового оборудования и годами не проверяются. Требования к газовой организации, порядок и условия заключения и расторжения договоров будут установлены нормативным актом правительства.

В России с начала отопительного сезона произошло несколько взрывов газа в многоквартирных домах. В Нижневартовске при взрыве обрушилась часть пятиэтажного здания, погибли девять человек. Также взрывы произошли в жилых домах в Азове (Ростовская область), Кантемировке (Воронежская область), Заволжье (Нижегородская область), Ярославле. В Назрани произошел взрыв в магазине.

Леонид Уварчев