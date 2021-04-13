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В Ленобласти начали ремонтировать дорогу от Павлово до Луги

По заказу «Ленавтодора» начался капитальный ремонт двух участков дороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга в Лужском и Кировском районах Ленобласти. Часть гравийного покрытия заменят на асфальтобетон.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Три километра дороги у деревни Сологубовка в рамках ремонтных работ получат асфальтобетонное покрытие, а у деревни Поддубье Лужского района будет капитально отремонтировано текущее гравийное, с заменой водопропускных труб. Планируется завершить все работы в течение года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о начавшемся капремонте региональной дороги от Громово до Яблоновки в Ленинградской области.

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