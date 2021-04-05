В Ленобласти начали ремонтировать дорогу от Громово до Яблоновки

В Приозерском районе Ленинградской области стартовал капремонт региональной дороги от Громово до Яблоновки. Гравийное покрытие будет полностью заменено асфальтовым.

Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Всего будет отремонтировано около 9 км дороги, в ходе работ помимо замены покрытия будет установлено новое освещение и заменены водопропускные трубы. Работы будут вестись до сентября 2023 года. Отмечается, что ремонт позволит решить вопрос с образованием пыли на покрытии и повысит общую безопасность дорожного движения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на реконструкцию третьего участка трассы «Скандинавия» направят около 9 млрд рублей.