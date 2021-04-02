Российские разработчики модернизируют гиперзвуковое оружие

Генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил о планах развивать российские гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Циркон» и «Кинжал». По его словам, «с точки зрения скорости перейти уже некуда», но можно совершенствовать системы преодоления ПРО и наведения.

«Сегодня то, что на слуху,— "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться,— сказал господин Леонов журналистам (цитата по "Интерфаксу").— Дальше гиперзвука по известным мне характеристикам того же "Авангарда" с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование… То, что мы впереди планеты всей,— в этом никакой тайны нет». Он добавил, что очередной комплекс «Авангард» будет поставлен в войска в 2021 году.

В 2019 году “Ъ” сообщал, что будут созданы наземные версии «Циркона». Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сказал, что серийные поставки ракет «Циркон» начнутся в 2022 году. Комплекс «Кинжал» уже стоит на боевом дежурстве. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что гиперзвуковое оружие станет основой сил неядерного сдерживания.

О российских военных разработках — в материале “Ъ” «Россия ответит на выход США из ДРСМД разработкой новых ракет».