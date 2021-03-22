Главные новости к утру 22 марта

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России и Китаю нужно уходить от доллара и использования международных платежных систем. Он заявил, что США «разучились применять классическую дипломатию» и используют санкции в качестве основного инструмента внешней политики. Господин Лавров в интервью китайским СМИ также призвал с осторожностью относиться к идее прививочных паспортов.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что у ЕС нет потребности в российской вакцине «Спутник V». По его словам, рост темпов производства вакцин от COVID-19 в Европе позволит обеспечить массовый иммунитет к середине июля. Отметим, Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника сообщил о возможности заблокировать экспорт вакцин AstraZeneca и компонентов для них из ЕС в Великобританию.

Проблема с оборудованием на космодроме Байконур, из-за которой ракета «Союз-2.1а» не стартовала в положенный день, устранена, сообщил оператор «Главкосмоса пусковых услуг». Запуск «Союза» с 38 иностранными спутниками должен состояться сегодня в 9:07 мск.

О важнейших событиях 22 марта — в материале “Ъ”.