«Главкосмос»: вызвавшая перенос пуска «Союза» проблема устранена

Проблема с наземным оборудованием на космодроме Байконур, из-за которой был перенесен старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», устранена, сообщил оператор «Главкосмоса пусковых услуг». Пуск должен был состояться 20 марта, но был отложен по техническим причинам.

«Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат", из-за которого последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. Вопросов к ракете-носителю, разгонному блоку, стартовому комплексу и космическим аппаратам нет»,— говорится в сообщении оператора в Twitter.

Soyuz-2 LV is set up for launch on March 22, with a reserve date on March 23.

Launch time is 09:07 MSK.

Decision on fueling and launch is to be made by the State Commission at 07:00 local time. pic.twitter.com/9ojQD88Q74 — GK Launch Services (@gk_launch) March 21, 2021

Запуск «Союза» намечен на завтра, 22 марта, на 09:07 мск. «Решение о заправке и запуске будет принято государственной комиссией в 07:00 по местному времени»,— уточнил оператор. Резервной дата остается 23 марта.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» — первый коммерческий пуск входящей в «Роскосмос» компании «Главкосмос пусковые услуги». Ракета должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников, в том числе космические аппараты Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и Германии. 20 марта пуск ракеты был отложен за 38 минут до старта. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что решение о переносе пуска было принято после скачка напряжения.