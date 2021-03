«Главкосмос»: вызвавшая перенос пуска «Союза» проблема устранена

Проблема с наземным оборудованием на космодроме Байконур, из-за которой был перенесен старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», устранена, сообщил оператор «Главкосмоса пусковых услуг». Пуск должен был состояться 20 марта, но был отложен по техническим причинам.

«Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат", из-за которого последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. Вопросов к ракете-носителю, разгонному блоку, стартовому комплексу и космическим аппаратам нет»,— говорится в сообщении оператора в Twitter.

Soyuz-2 LV is set up for launch on March 22, with a reserve date on March 23.

Launch time is 09:07 MSK.

Decision on fueling and launch is to be made by the State Commission at 07:00 local time. pic.twitter.com/9ojQD88Q74