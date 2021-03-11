Сибиряки не хотят электронных выборов

Сибирские регионы, судя по всему, не будут участвовать в проекте по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на осенних выборах. Свои заявки на участие субъекты РФ должны были направить в Центризбирком до 10 марта, но в избиркомах говорят о недостаточных технических возможностях для организации ДЭГ и задаются вопросом об уровне доверия граждан к «выборам, проведенным таким способом». Эксперты отмечают, что подготовиться к ДЭГ за полгода до выборов уже практически невозможно.

В регионах Сибири пока не планируют участвовать в пилотном проекте по ДЭГ в сентябре 2021 года. Со своим решением субъекты РФ должны были определиться до 10 марта и направить соответствующие заявки в Центризбирком (ЦИК). В них, в частности, необходимо было указать:

количество активных пользователей интернета в соотношении с числом избирателей в регионе,

качество и географию интернет-покрытия территории субъекта,

характеристики санитарно–эпидемиологической ситуации,

возможности по проведению информационно-разъяснительной кампании о ДЭГ,

количество избирателей, зарегистрированных на портале «Госуслуги».

С предложением принять участие в проекте ДЭГ ЦИК обратился к регионам в начале февраля. Для участия в эксперименте ЦИК отберет шесть субъектов, включая Москву, окончательное решение планируется принять в мае, после проведения общероссийской тренировки по тестированию ДЭГ.

Первый эксперимент по онлайн-голосованию проводился на выборах в Мосгордуму в 2019 году на базе столичной платформы для ДЭГ. Она же летом 2020 года была задействована в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области. А федеральная платформа, разработанная «Ростелекомом» совместно с ЦИК и Минцифры, впервые использовалась на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях в сентябре того же года.

В сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму. Одновременно с ними в единый день голосования-2021 будут избираться восемь губернаторов (не считая трех глав, избираемых парламентами) и 39 региональных парламентов. В Сибири выборы законодательных собраний пройдут в Алтайском и Красноярском краях, Омской и Томской областях. В Кемерово будет избираться горсовет, а в Туве — новый глава республики.

В избиркоме Кузбасса “Ъ” сообщили, что не подали заявку в ЦИК из-за отсутствия технических возможностей. О такой же проблеме говорят и в избиркоме Республики Алтай: «У нас недостаточно хорошее качество интернета и его покрытие в регионе, качество связи не стопроцентное. Это объясняется спецификой горной местности».

Председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин назвал среди главных проблем недостаточное количество граждан, зарегистрированных на сайте «Госуслуги». «Мы изучили целевые показатели и пришли к выводу, что пока не готовы. Например, у нас около 60% от общего числа избирателей (по данным избиркома на январь 2021 года, в Хакасии имеют право голоса 396,9 тыс. граждан.— “Ъ”) зарегистрированы на "Госуслугах", по нашим оценкам, это слишком малое количество»,— пояснил он. А в Алтайском крае, по словам главы избиркома Ирины Акимовой, на «Госуслугах» зарегистрированы только 53,5% из более 1,8 млн избирателей, причем доля активных пользователей среди них — чуть более 10%.

В избиркоме Новосибирской области “Ъ” тоже сообщили, что не планируют принимать участие в эксперименте, так как «избиратели привыкли к традиционной форме голосования».

Тем более что сейчас есть множество способов воспользоваться своим конституционным правом — прикрепиться к удобному избирательному участку, проголосовать на дому, предусмотрено и трехдневное голосование, добавил собеседник: «Хотелось бы также понять, насколько будет высок уровень доверия граждан к выборам, проведенным с помощью дистанционного голосования. К тому же председатель ЦИК Элла Памфилова отмечает, что ДЭГ — это только дополнительный способ голосования».

Председатель избиркома Красноярского края Алексей Подушкин сказал, что там посмотрят, как эксперимент пройдет в других регионах, «чтобы изучить их практики и проанализировать возможные ошибки». В избиркомах Омской, Томской, Иркутской областей и Тувы не стали комментировать свою готовность к организации электронного голосования.

Политолог Константин Лукин отмечает, что для подготовки к ДЭГ регионы заранее должны были провести большую подготовительную работу:

расширить покрытие интернета и сотовой связи,

наработать базу сотрудников, способных работать с системой,

повсеместно внедрить в пользование «Госуслуги», через которые проходит верификация подписей при электронном голосовании.

«По моим оценкам, подготовиться к ДЭГ за полгода до выборов практически невозможно»,— говорит эксперт. Он также не исключает, что само обращение ЦИК к регионам об участии в ДЭГ является сигналом о том, что им нужно готовиться к новым формам голосования. А политолог Алексей Осипов считает, что избиркомы не хотят участвовать в проекте не только по техническим причинам, но и из-за возможных вопросов к легитимности выборов: «Мы говорим о вероятных фальсификациях, поскольку в киберпространстве для этого сейчас есть масса возможностей. Отследить такие нарушения будет сложнее, чем бумажные бюллетени».

Юлия Сасевич, Новосибирск