В действиях адвоката не нашлось противоречий

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд фактически признал незаконным решение следователя по особо важным делам при председателе СКР генерал-майора юстиции Сергея Степанова об отводе адвоката одного из фигурантов громкого дела экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Следователь счел недопустимым, чтобы защитник Андрей Толстых представлял интересы сначала свидетелей обвинения, а затем одного из обвиняемых. Басманный райсуд, где адвокат обжаловал соответствующее постановление представителя СКР, нарушений закона в действиях следователя не усмотрел. А вот апелляционная инстанция никакого противоречия интересов не увидела. Указав на незаконность и необоснованность решения суда первой инстанции, Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение, потребовав дать оценку всем доводам адвоката Толстых.

В качестве защитника в уголовное дело Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и еще по целому ряду статей Уголовного кодекса, адвокат Андрей Толстых вошел 14 июля 2020 года. Защищать он стал задержанного днем ранее гендиректора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова. По версии следствия, руководители этой фирмы совместно с господином Абызовым участвовали в махинациях с продажей акционерам ОАО СИБЭКО и ОАО «Региональные электрические сети» акций четырех офшорных компаний по завышенной цене. Их бенефициаром, как считают в СКР, был экс-министр «Открытого правительства», а нанесенный им ущерб следствие оценивает в 4 млрд руб.

Однако уже 23 июля 2020 года ведущий это дело следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Сергей Степанов вынес постановление об отводе адвоката Толстых от участия в качестве защитника господина Серебренникова. Мотивом стал тот факт, что ранее Андрей Толстых представлял интересы двух свидетелей обвинения — Яковлева и Федяева, а затем стал адвокатом руководителя ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова, обвиняемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Тем самым, как посчитал следователь Степанов, в этом деле налицо противоречие интересов сторон.

Попытка адвоката Толстых обжаловать этот решение в Басманном райсуде Москвы успехом не увенчалась. А вот апелляционная инстанция Мосгорсуда признала действия представителя СКР, а вместе с тем и решение суда первой инстанции «незаконными и необоснованными».

В своей жалобе в Мосгорсуд адвокат Толстых отмечал, что свидетелей Яковлева и Федяева допрашивали в феврале и марте 2020 года, задолго до возбуждения уголовного дела в отношении господина Серебренникова. При этом, утверждал господин Толстых, при избрании и продлении меры пресечения его подзащитному следователь на показания этих свидетелей не ссылался, а допрашивая их, «вопросы в отношении Серебренникова не задавал». Более того, адвокат так и не понял, как следователь и суд могли усмотреть противоречие интересов, если его подзащитный Серебренников и в качестве подозреваемого и в качестве обвиняемого от дачи показаний по этому делу отказался.

В итоге Мосгорсуд решил, что суд первой инстанции жалобу адвоката Толстых о «необоснованности выводов следователя о противоречиях в позиции свидетелей и обвиняемого» рассмотрел фактически формально. В связи с этим дело направлено на новое рассмотрение в тот же Басманный райсуд, но в ином составе.

В СКР сложившуюся ситуацию комментировать не стали. Воздержался от обсуждения решения следователя и судебных инстанций и адвокат Андрей Толстых.

Олег Рубникович