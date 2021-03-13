Главные новости к утру 13 марта

Замглавы правительства Ставропольского края Александр Золотарев задержан по подозрению в получении взяток. По версии следствия, с 2017 года он мог получить 63 млн руб. за покровительство при реализации госконтрактов на строительство корпусов больниц.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в просьбе включать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиаде. Российским спортсменам запрещено использовать национальную атрибутику на крупных международных соревнованиях до 2022 года из-за манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. О санкциях в отношении российского спорта

Допинговая история спортсменов с 2000-го года Читать далее

Число смертей от COVID-19 в Москве в феврале снизилось более чем в два раза по сравнению с январем этого года, следует из данных Департамента здравоохранения столицы. Коронавирус стал основной причиной смерти в январе для 5038 человек, в феврале — 2340. О показателях смертности в России в 2020 году

Как Россия прожила год с COVID-19 Читать далее

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи впервые выросло до $30 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real Time. Он стал вторым российским бизнесменом, чье состояние оценивалось в такую сумму.

В Париже состоялась 46-я церемония вручения кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом стала комедийная драма «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля.