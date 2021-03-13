Состояние Мордашова и его семьи впервые достигло $30 млрд

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи впервые выросло до $30 млрд на фоне подорожания акций компании, следует из данных рейтинга Forbes Real Time. Господин Мордашов стал вторым российским бизнесменом, чье состояние оценивалось в такую сумму. Первым был совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.

Алексею Мордашов принадлежит 77% акций «Северстали». В пятницу, 12 марта, цена акций компании на Мосбирже обновила исторический максимум, поднявшись почти на 4%, до 1414,4 руб.

24 февраля господин Мордашов обогнал Владимира Потанина в рейтинге богатейших бизнесменов России. Состояние господина Потанина оценивается в $28,3 млрд. В мировом рейтинге Алексей Мордашов занимает 51-е место, Владимир Потанин — 53-е.