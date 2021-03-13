Смертность от COVID-19 в Москве в феврале снизилась в два раза

Число смертей от коронавируса в Москве в феврале снизилось более чем в два раза по сравнению с январем этого года, следует из данных Департамента здравоохранения столицы. Летальность от COVID-19 в Москве на конец февраля составила 2,57% (случаи, где вирус стал основной причиной смерти) и 3,83% (вирус — основное или сопутствующее заболевание).

От COVID-19 как основной причины смерти в январе умерли 5038 человек, в феврале — 2340. В их числе учтены случаи, когда при отрицательном тесте по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус. От других причин, но с сопутствующим COVID-19, умерли еще 550 человек в январе и 773 человека в феврале.

«COVID-19 в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5588 случаях, а в феврале — 3113. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года»,— сообщил Депздрав.

Ведомство отметило, что показатели смертности отстают на несколько недель от пиков заболеваемости, напомнив, что рекорды по числу заболевших были в ноябре и декабре 2020 года. Всего в январе в столице зарегистрировано 16 347 смертей, в феврале — 12 541.

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По данным Росстата, в январе коронавирус стал основной причиной смерти для 21,5 тыс. человек в России, общее число умерших с COVID-19 за месяц превысило 37 тыс. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 2020 года смертность в стране выросла на 17,9%. По ее словам, в совокупности с падением рождаемости рост числа умерших привел к увеличению показателя естественной убыли населения.

Подробнее о показателях смертности в 2020 году — в материале “Ъ” «Что естественно, то убыльно».