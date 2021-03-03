Фабрику «Норникеля», где при обрушении погибли три человека, вернут в строй после 15 марта

«Норникель» рассчитывает вернуть Норильскую обогатительную фабрику (НОФ) к работе после 15 марта, сообщил журналистам президент компании Владимир Потанин. Напомним, в ночь на 20 февраля на предприятии обрушилось здание дробильного цеха и двух галерей. Восемь сотрудников «Норильскникельремонта» оказались под завалами, трое из них погибли.

«Есть обоснованное утверждение, что после 15 марта коллеги смогут привести фабрику в рабочее состояние. Тогда мы еще раз посмотрим и, убедившись, что и "Ростехнадзор", и наш внутренний аудит говорит о высокой степени безопасности, тогда будем принимать решение о возобновлении работ»,— сказал господин Потанин (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что руководство приняло решение о полном выводе из эксплуатации всех аварийных участков. «Мы не будем к ним больше возвращаться с целью исключения, не минимизации, а исключения повторения рисков такого рода аварий на потенциально аварийных участках»,— пояснил глава компании.

Ранее господин Потанин заявлял, что, по предварительным данным, авария произошла «по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промбезопасности». Позже Норильский горсуд арестовал нескольких сотрудников НОФ по подозрению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Начальника цеха фабрики Дениса Курбатова отправили под домашний арест.

Подробнее о происшествии — в публикации “Ъ” «Цех не выдержал реконструкции».